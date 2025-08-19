Arman osos carnita asada a costa de familia en Nuevo León VIDEO

Una familia se preparaba para disfrutar de una sabrosa carnita asada en el paraje Boca de Leones, en el municipio de Bustamante, Nuevo León, pero nunca pensó en que unos personajes que no estaban invitados los dejarían sin comer.

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana, cuando la familia se encontraba lista para hacer su picnic y del monte bajaron tres osos negros, dispuestos a sumarse al delicioso banquete.

Sin dudarlo, uno de los úrsidos se acercó a la hielera y extrajo un paquete con costillas y carne, frente a la mirada calmada de los otros dos osos que esperaban pacientemente por su ración.

Los miembros de la familia no intentaron acercarse o espantar a los osos, por lo que el avistamiento se quedó solo en una divertida anécdota de cómo su carnita asada terminó siendo disfrutada por los animalitos.

¿Qué hacer en caso de ver a un oso?

Los avistamientos de osos son cada vez más frecuentes en distintas zonas de Nuevo León, incluso en la mancha urbana, a donde los animalitos acuden para intentar obtener comida y bebida.

Expertos de Protección Civil recomiendan no atacar a los osos, caminar lentamente hacia atrás sin perderlos de vista y no correr, esto para no motivar que el animal pueda realizar alguna agresión.