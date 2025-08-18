ZooMAT recibe a jaguar rescatado en Chiapas: permanecerá bajo observación

El Zoológico “Miguel Álvarez del Toro” (ZooMAT) recibió recientemente a un jaguar hembra de entre 10 meses y un año de edad, en aparente buen estado de salud, como parte de las labores de rescate y rehabilitación que realiza en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en diversos operativos. El biólogo Carlos Alberto Guichard Romero, explicó que el ejemplar llegó en buen peso, con buen ánimo y se está adaptando satisfactoriamente a su nuevo entorno.

Actualmente se encuentra en un periodo de cuarentena para su observación, realización de estudios médicos y toma de muestras, incluido un análisis genético que permita conocer más sobre su procedencia. Por sus características, se presume que proviene de un linaje de crianza en cautiverio y no de vida silvestre. Esto, junto con la importancia de preservar las poblaciones naturales de jaguar que habitan las selvas de Chiapas, descarta su liberación al hábitat, ya que el estado mantiene una de las poblaciones más relevantes de esta especie en México y no es recomendable introducir ejemplares criados en cautiverio a territorios ocupados por jaguares silvestres.

Fue rescatada de las manos del crimen organizado. Foto: Archivo

El ZooMAT cuenta actualmente con cinco jaguares: tres pintos y dos negros, algunos de avanzada edad. Por ello, este nuevo ejemplar podría incorporarse en el futuro a la colección en exhibición, una vez superada la cuarentena y cuando haya espacio disponible. En lo que va de 2025, el zoológico ha rescatado cerca de 80 animales en coordinación con la Profepa, sumándose a un total de aproximadamente 1,400 ejemplares que habitan en sus instalaciones, de los cuales unos 800 llegaron por procesos de rescate o abandono.

¿Qué es el ZooMAT?

El Zoológico “Miguel Álvarez del Toro” (ZooMAT) es un recinto de conservación, investigación y educación ambiental ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México; fundado en 1942 y nombrado en honor al destacado naturalista chiapaneco Miguel Álvarez del Toro, este zoológico es reconocido por su enfoque en la fauna nativa de la región, a diferencia de otros zoológicos, el ZooMAT se especializa en especies propias del sureste mexicano, muchas de ellas en peligro de extinción, como el jaguar, el quetzal y el tapir.

El zoológico velara por la paz y tranquilidad de la jaguar. Foto: Archivo

Ubicado dentro de la reserva natural El Zapotal, su diseño está integrado al entorno selvático, lo que permite a los animales vivir en condiciones más cercanas a su hábitat natural, además de exhibir fauna, el zoológico realiza labores de rescate, rehabilitación y reproducción de especies, en colaboración con autoridades ambientales como la Profepa, es considerado un referente nacional en conservación y educación ambiental en México.

Rescate de jaguares es una actividad importante en la entidad

En Chiapas, el rescate de jaguares ha sido una labor constante realizada por autoridades ambientales como la Profepa, en colaboración con instituciones como el ZooMAT, aunque no existe un registro público que indique el número exacto de ejemplares rescatados en el estado, hay reportes de acciones específicas a lo largo de los años; por ejemplo, en 2010 se recuperaron tres jaguares que se encontraban en condiciones de abandono en un parque del Cañón del Sumidero.

Años más tarde, en 2019, dos ejemplares fueron trasladados desde una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) al Zoológico Miguel Álvarez del Toro, aunque no se especificó si estos provenían de un rescate; más recientemente, en 2025, otro jaguar fue rescatado en un operativo que buscaba frenar el tráfico ilegal de especies silvestres en la región.

Estos casos reflejan el compromiso de las autoridades por proteger a esta especie emblemática, cuya presencia en las selvas de Chiapas es clave para el equilibrio ecológico, aunque algunos de los jaguares no pueden regresar a su hábitat por haber sido criados en cautiverio, su resguardo en espacios controlados permite su cuidado, estudio y conservación, fortaleciendo los esfuerzos por preservar al jaguar en México.