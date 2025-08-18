Yo sabía que vivía en México: Sheinbaum respalda a Gutiérrez Müller

Ante los señalamientos de un medio de comunicación español contra Beatriz Gutiérrez Müller, pareja del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfatizó la campaña negativa en contra de la Cuarta Transformación.

Ayer sale en el periódico Español de derecha, el ABC, que Beatriz Gutiérrez Müller se fue a vivir a España. Y vean hoy todos los comentócratas, criticando.

La presidenta indicó que Gutiérrez Müller le comentó que continúa viviendo en el país y que no se ha ido a España, como lo ha comentado la oposición.

“Ya respondió, ya me comentó ahorita hace rato, bueno, que yo ya sabía que ella vivía en México. Ella vive en México. Ya lo respondió, ah, pero la mentira”, sostuvo en la Mañanera de este 18 de agosto.

La nota de ABC señalaba que Gutiérrez se fue a vivir a España, país con el que Andrés Manuel López Obrador tuvo una relación muy compleja, basada en la solicitud de perdón por la conquista.

LCA