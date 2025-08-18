Vinculan a proceso a Israel “N”, acusado de matar al perro de su expareja tras discutir con ella

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró la vinculación a proceso de Israel “N”, acusado de maltrato animal tras presuntamente causar la muerte de un canino perteneciente a su expareja. A pesar de la crueldad de sus actos, el juez determinó no dictar prisión preventiva, por lo que enfrentará su proceso en libertad.

El hecho ocurrió en la colonia Lázaro Cárdenas, en Tlalnepantla. De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron hace unos días cuando Israel “N” se presentó en el domicilio de su expareja y, tras una discusión, habría atacado al perro con un objeto punzocortante, provocándole heridas mortales.

Testigos alertaron a las autoridades, y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tlalnepantla detuvieron al individuo cuando intentaba huir a bordo de un vehículo Ford Escape.

El detenido fue presentado ante el Agente del Ministerio Público, quien integró la carpeta de investigación por el delito de maltrato animal. Posteriormente, fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lic. Juan Fernández Albarrán, donde un Juez determinó su vinculación a proceso.

La autoridad judicial estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y dictó medidas cautelares, incluyendo una garantía económica y la obligación de presentarse periódicamente ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares (CEMECA).

¿Cuáles son las sanciones por maltrato animal en el Estado de México?

En el Estado de México, el delito de maltrato animal está regulado por el Código Penal del Estado de México, específicamente en el artículo 235 Bis.

Este artículo establece que quien cause la muerte de un animal de manera intencional, utilizando medios que impliquen crueldad, puede enfrentar una pena de seis meses a dos años de prisión, además de una multa que va de 50 a 150 días de salario mínimo.

Si el acto se comete con agravantes, como métodos que prolonguen el sufrimiento del animal, las sanciones pueden incrementarse.

En el caso de Israel “N”, el uso de un objeto punzocortante podría considerarse un agravante, lo que endurecería la pena en caso de una sentencia condenatoria. Además, el juez puede imponer medidas adicionales, como la prohibición de acercarse a la víctima o a otros animales, así como la obligación de cubrir daños materiales o tratamientos relacionados con el hecho.