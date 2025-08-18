Vecinos detienen y golpean a sujeto que asaltó a una mujer embarazada en Topilejo VIDEO

Tras escuchar la llamada de auxilio de una mujer, con siete meses de embarazo, que había sido asaltada instantes antes, vecinos de San Miguel Topilejo capturaron al presunto ladrón y lo golpearon.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este 18 de agosto, cuando vecinos de la localidad, ubicada en la alcaldía Tlalpan, corrieron a auxiliar a la mujer, quien fue despojada con lujo de violencia de sus pertenencias mientras transitaba por el Camino a San Francisco Tlalnepantla.

“Inmediatamente, los uniformados se acercaron al lugar donde varias personas tenían retenido a un sujeto quien fue señalado por una mujer de 35 años de edad, con siete meses de gestación, como quien la amagó con un objeto punzocortante y la despojó de sus pertenencias. “Los uniformados luego de un diálogo con los vecinos, resguardaron la integridad física y detuvieron al posible responsable, a quien luego de una revisión preventiva le aseguraron una navaja, además de una cadena de plata y dinero en efectivo”, detalló la Secretaría de Seguridad Ciudadana mediante un comunicado de prensa.

Presentan a supuesto ladrón ante las autoridades

El sujeto, cuyo nombre no ha sido revelado por las autoridades, fue resguardado y trasladado en una unidad oficial ante el Ministerio Público, para iniciar las indagatorias sobre el presunto delito.

“El probable implicado de 38 años de edad luego de que le leyeran sus derechos de ley, fue presentado junto con lo asegurado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica”, concluyó.