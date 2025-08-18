Transporte GRATIS en Monterrey: La Regio Ruta C permitirá traslados sin tarjeta en agosto

Arrancó este lunes la Ruta C de la Regio Ruta de Monterrey. Con esto se encuentra cada vez más cerca de cumplir con el compromiso de tener una línea de autobuses que lograra conectar a la entidad. Este nuevo trayecto permitirá realizar trayectos desde el norte al sur del municipio y viceversa.

Este tramo del servicio cuenta con una extensión de 18.6 kilómetros, 62 paradas y dos terminales a las cuales podrán tener acceso sin tarjeta todas las personas que deseen probar este servicio durante su primer mes de funcionamiento. Tras esto, deberán presentar el plástico para poder abordar.

Todas las unidades de la Regio Ruta fueron ensambladas en Nuevo León. Para conocer todas sus terminales, horarios, rutas y condiciones, los habitantes de Monterrey pueden descargar la aplicación de este transporte, la cual se encuentra disponible para iOS y para Android.

"Lo pueden usar ciudadanos de cualquier parte de la metrópoli", escribió el gobierno local.

Este transporte busca incluir a la ciudadanía de manera gratuita. FOTO: Archivo.

¿Cuál será el trayecto de la Ruta C de la Regio Ruta de Monterrey?

Durante el mes de agosto se permitirá que las personas suban a las unidades sin necesidad de presentar la tarjeta electrónica que se solicita en las demás, por lo que no habrá requisitos para abordar. Después de esto, cualquier ciudadano que suba deberá pasar por este filtro.

Este modelo de transporte busca ser una forma de complementar los esfuerzos que realizan otros sistemas como el Metro y además ayudar a ahorrar unos pesos a las familias, las cuales podrán abordar estas unidades sin tener que pagar un solo peso. A continuación las estaciones y puntos que conecta la Regio Ruta Ruta C.

Sentido Sur - Norte de Regio Ruta C

Metro San Bernabé

Julio Camelo

Julio A Roca

Bartolomé Mitre

Soriana Topo Chico

Av. Camino Real Del Trabajo

Derecho de Huelga

Hera

Teófilo Martínez

Marín Torres

Derecho de Huelga

Casa del Obrero Mundial

Av. Camino Real

De las Uniones

Av. de los Profesionistas

Av. Parque Lineal

Preparatoria "Pablo Livas" UANL Unidad Poniente

Este recorrido conectará el sur con el norte del municipio sin costo. FOTO: Archivo.

Sentido Norte - Sur

Preparatoria "Pablo Livas" UANL Unidad Poniente

Av. Parque Lineal

C. Julio A Roca

Casa del Obrero Mundial

Av. Camino Real

Apolo

Av. La Esperanza

Bodega Aurrera "Lechuguilla"

Av. Camino Real

Espacio Reforma DIF

Bartolomé Mitre

Julio A. Roca

Julio Camelo

Lic. Raúl Caballero

Lic. Augusto Gómez Villanueva

Bodega Aurrera "Solidaridad"

Metro San Bernabé

Todas las unidades cuentan con un espacio para poder llevar a 49 personas, así como climatización, Wi-Fi, así como videovigilancia conectada directamente con la Secretaría de Seguridad.