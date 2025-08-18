Transporte GRATIS en Monterrey: La Regio Ruta C permitirá traslados sin tarjeta en agosto

Arrancó este lunes la Ruta C de la Regio Ruta de Monterrey. Con esto se encuentra cada vez más cerca de cumplir con el compromiso de tener una línea de autobuses que lograra conectar a la entidad. Este nuevo trayecto permitirá realizar trayectos desde el norte al sur del municipio y viceversa.
Este tramo del servicio cuenta con una extensión de 18.6 kilómetros, 62 paradas y dos terminales a las cuales podrán tener acceso sin tarjeta todas las personas que deseen probar este servicio durante su primer mes de funcionamiento. Tras esto, deberán presentar el plástico para poder abordar.
Todas las unidades de la Regio Ruta fueron ensambladas en Nuevo León. Para conocer todas sus terminales, horarios, rutas y condiciones, los habitantes de Monterrey pueden descargar la aplicación de este transporte, la cual se encuentra disponible para iOS y para Android.
"Lo pueden usar ciudadanos de cualquier parte de la metrópoli", escribió el gobierno local.
¿Cuál será el trayecto de la Ruta C de la Regio Ruta de Monterrey?
Durante el mes de agosto se permitirá que las personas suban a las unidades sin necesidad de presentar la tarjeta electrónica que se solicita en las demás, por lo que no habrá requisitos para abordar. Después de esto, cualquier ciudadano que suba deberá pasar por este filtro.
Este modelo de transporte busca ser una forma de complementar los esfuerzos que realizan otros sistemas como el Metro y además ayudar a ahorrar unos pesos a las familias, las cuales podrán abordar estas unidades sin tener que pagar un solo peso. A continuación las estaciones y puntos que conecta la Regio Ruta Ruta C.
Sentido Sur - Norte de Regio Ruta C
- Metro San Bernabé
- Julio Camelo
- Julio A Roca
- Bartolomé Mitre
- Soriana Topo Chico
- Av. Camino Real Del Trabajo
- Derecho de Huelga
- Hera
- Teófilo Martínez
- Marín Torres
- Derecho de Huelga
- Casa del Obrero Mundial
- Av. Camino Real
- De las Uniones
- Av. de los Profesionistas
- Av. Parque Lineal
- Preparatoria "Pablo Livas" UANL Unidad Poniente
Sentido Norte - Sur
- Preparatoria "Pablo Livas" UANL Unidad Poniente
- Av. Parque Lineal
- C. Julio A Roca
- Casa del Obrero Mundial
- Av. Camino Real
- Apolo
- Av. La Esperanza
- Bodega Aurrera "Lechuguilla"
- Av. Camino Real
- Espacio Reforma DIF
- Bartolomé Mitre
- Julio A. Roca
- Julio Camelo
- Lic. Raúl Caballero
- Lic. Augusto Gómez Villanueva
- Bodega Aurrera "Solidaridad"
- Metro San Bernabé
Todas las unidades cuentan con un espacio para poder llevar a 49 personas, así como climatización, Wi-Fi, así como videovigilancia conectada directamente con la Secretaría de Seguridad.