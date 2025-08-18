"Todos somos peatones": el mensaje que unió a gobierno y ciudadanos en Monterrey

En el marco del Día Mundial del Peatón que se conmemora este domingo 17 de agosto, autoridades de Monterrey, en conjunto con la sociedad civil organizada, efectuó una serie de actividades para promover la seguridad vial y el respeto a quienes se trasladan a pie.

Representantes de la Dirección de Tránsito Municipal y de la agrupación Bien al Volante, se reunieron el fin de semana en el cruce de las calles Zaragoza y Morelos en el Centro de la Ciudad, donde colocaron lonas informativas en las que se plasmó que en gran parte del día todos somos peatones.

Se implementó una “cartografía emocional”, con un mapa de la ciudad donde los transeúntes expresaban su sentir al caminar por ciertas áreas de esta capital.

Las autoridades locales buscan impulsar otros tipos de movilidad. FOTO: gobierno de Monterrey

Rodando y fotografiando por un Monterrey más caminable

En otro evento, se realizó una rodada ciclista como parte del cierre del campamento de verano “Juguemos por una Movilidad Segura y Sostenible”, de forma coordinada con la asociación civil Movac y personal de Distrito Tec. Un total de 40 ciclistas, principalmente infantes que participaron en el campamento, recorrieron las calles de la zona del Tec.

Además de poner en práctica las señales de quienes transitan en bicicleta, evaluaron si las arterias cuentan con la infraestructura adecuada para la rodada.

A través del llamado Photowalk “Conmemoremos el Día del Peatón”, los ciudadanos recorrieron las calles de la zona centro para capturar la esencia urbana y reflexionar sobre la importancia de una ciudad más caminable.

El punto de encuentro fue la Plaza Santa Isabel, ubicada sobre Calzada Madero, de ahí partieron a las zonas más emblemáticas del sector como el Arco de Independencia, la Maderería Victoria y otras. Los asistentes documentaron en fotografías la vida cotidiana y la interacción de los peatones con el espacio público.

No es solo caminar: La razón por la que Monterrey le dedicó un día entero a sus peatones. FOTO: gobierno de Monterrey

Las ingeniosas actividades en Monterrey para exigir calles más seguras.

Con estas actividades, Monterrey se sumó a la conmemoración del Día del Peatón, reafirmando el compromiso por construir una ciudad más accesible, humana y pensada para quienes la recorren caminando.

El objetivo es hacer notar que todos tenemos la responsabilidad de contar con una cultura vial, aunque no poseamos algún vehículo y la importancia de siempre tener en cuenta que quienes caminan, son una prioridad.

La Organización Mundial de la Salud implementó el Día del Peatón el 17 de agosto, fecha en la que se tiene registro del primer atropello fatal ocurrido en 1897 en Londres. De acuerdo a estadísticas globales, cada 23 segundos se pierde una vida en el planeta por algún accidente de tránsito.