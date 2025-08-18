Tlalnepantla bajo el agua: fuertes lluvias de este lunes 18 de agosto dejan severas inundaciones en Edomex

Las fuertes lluvias que se registraron este lunes 18 de agosto en el Valle de México dejaron múltiples inundaciones en municipios y alcaldías que derivaron en caos para la población que intentaba regresar a sus hogares, en Tlalnepantla, Estado de México el incremento del agua paralizó el tráfico por las severas inundaciones en la Gustavo Baz.

Una de las vías principales de este municipio se vio afectada al cruce con Reyes Heroles, esto con dirección a Periférico Norte para salir a la Ciudad de México. Además de las vías, la estación San Rafael del Tren Suburbano registró afectaciones en zona de vías al ser la más cercana de este municipio mexiquense.