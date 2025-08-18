Tengo muchas cosas que hacer en México, señala Beatriz Gutiérrez Müller ante fake news

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aclaró en entrevista con Maca Carriedo en Herlado Radio, los rumores difundidos recientemente en redes sociales y algunos medios, respecto a una supuesta mudanza fuera del país, los cuales señalan que se iría a España.

“Soy mexicana, vivo en México, no pienso mudarme. Tengo muchas cosas que hacer aquí”, afirmó Gutiérrez Müller, al recalcar que actualmente se desempeña como académica de tiempo completo en una universidad pública y como investigadora nacional.

La escritora y también promotora cultural señaló que está acostumbrada a escuchar “bulos” o versiones falsas debido a la vida pública de su esposo, aunque en esta ocasión consideró necesario desmentir lo difundido.

“A veces los dejo pasar porque no son relevantes, pero esta vez pusieron muchas piedras como del tamaño de las bombas atómicas y había que aclarar algunas cosas”, enfatizó.

"A mí me gusta la familia, me gusta que estemos juntos, me gusta que podamos seguir unidos como siempre". Foto: Cuartoscuro

Gutiérrez Müller subrayó que su prioridad es su familia, en particular el acompañamiento a su hijo, quien recientemente inició la universidad en la Ciudad de México.

Me importa mucho ser su mamá, acompañarlo todo el tiempo que él me lo permita”, expresó. Asimismo, señaló que, pese al retiro político de López Obrador, continuará apoyándolo en el ámbito familiar.

Pide verificar información y no hacer caso a rumores

Emitió además que periodistas y comunicadores verifiquen la información antes de difundirla, para evitar incurrir en errores y contribuir a la propagación de rumores.

Son chismaracos de la gente ociosa. Yo les propongo que busquen noticias confirmadas”, enfatizó.

Finalmente, Gutiérrez Müller reiteró su interés en centrar las conversaciones públicas en temas intelectuales y culturales, como la historia y la literatura, más allá de los asuntos políticos.