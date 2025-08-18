Sujeto intenta arrojarle café a un automovilista y termina empapado VIDEO

Como karma instantáneo es como los usuarios en redes sociales catalogaron lo que le sucedió a un adulto mayor quien, tras un altercado vial ocurrido en calles de Guadalajara, Jalisco, recibió una valiosa lección.

Según un video que rápidamente se viralizó, dos automovilistas circulaban por la mañana de este 18 de agosto por la calle López Mateos Sur, en la Perla Tapatía, cuando tuvieron un incidente de tránsito.

Sin que quedara claro qué fue lo que molestó a ambas personas, en el documento gráfico se observa cómo uno de los afectados intenta emparejarse al otro conductor, quien iba acompañado por un adulto mayor.

Allí es cuando el hombre, quien no ha sido identificado, arroja el café con leche que llevaba en un vaso, sin considerar que, por la acción de la velocidad y la dirección del viento, éste terminó bañándolo.

Los comentarios de los cibernautas no se hicieron esperar, y fueron desde los que apuntaron la lección instantánea sobre física y tolerancia hasta quienes critican el arranque de furia del señor.

Al parecer el incidente no pasó a mayores, y ambos conductores y sus acompañantes siguieron con su camino sin que el enfrentamiento se agudizara más adelante.