SSPC entrega 110 nuevas patrullas a Sinaloa y Sedena apoyará en capacitación de policías estatales

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, encabezó en Sinaloa la firma de un convenio de colaboración entre el gobierno del estado y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuyo propósito es reforzar la corporación estatal mediante el reclutamiento y capacitación de 150 nuevos elementos.

García Harfuch destacó que este acuerdo permitirá profesionalizar aún más a la Policía Estatal garantizando que los nuevos agentes reciban una preparación supervisada por la Sedena para responder con eficacia a los desafíos de seguridad.

Entregan 110 nuevas patrullas al gobierno de Sinaloa. Créditos: Cortesía.

El funcionario federal informó también que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se entregaron 110 patrullas al gobierno de Sinaloa, unidades que serán destinadas principalmente a reforzar la presencia en Culiacán.

Balance de resultados recientes

Durante el evento, el titular de la SSPC presentó un informe de las operaciones de seguridad realizadas en el estado en las últimas semanas:

La Secretaría de Marina desmanteló 105 laboratorios dedicados a la producción de metanfetaminas .

. En lo que va de agosto, se han detenido 63 personas por delitos de alto impacto.

Se aseguraron 117 armas de fuego y más de media tonelada de droga.

El Ejército inhabilitó 5 laboratorios y 46 áreas de concentración de químicos, con el decomiso de 55 mil litros y 14 toneladas de sustancias.

de 55 mil litros y 14 toneladas de sustancias. En 14 operativos conjuntos fueron detenidas 31 personas, 18 de ellas ligadas a un grupo generador de violencia; además se incautaron 51 armas, 9 granadas, 11 mil cartuchos y 300 cargadores.

En cateos realizados junto a la FGR se decomisaron 200 kilos de metanfetamina , 113 mil litros y más de 30 toneladas de sustancias químicas en Culiacán.

, 113 mil litros y más de 30 toneladas de sustancias químicas en Culiacán. En el Penal de Aguaruto, la Guardia Nacional ha reforzado las inspecciones en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, asegurando armas, cargadores, cartuchos y equipos de comunicación.

El secretario subrayó que gracias al trabajo coordinado de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las policías estatal y municipal, el promedio diario de homicidios pasó de 5.9 a 3.6 víctimas. En lo que va del mes se han registrado 58 homicidios en la entidad.

Finalmente, reiteró que el Gabinete de Seguridad mantendrá su respaldo a Sinaloa para seguir reduciendo los niveles de violencia y recuperar la tranquilidad de la ciudadanía.

Secretaría de Seguridad de Sinaloa recibe 110 nuevas patrullas por parte de la SSPC

Oscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, informó que la dependencia a su cargo recibe 110 nuevas patrullas por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que se suman a los seis vehículos blindados Ocelotl, que fueron entregados por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Este apoyo es reflejo del compromiso del gobierno federal con nuestra entidad y una muestra concreta de confianza en nuestras instituciones de Seguridad”, dijo Oscar Rentería durante la entrega de las 110 nuevas patrullas.

Con información de Manuel Aceves y Raúl Mendoza.