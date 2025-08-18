Soleado por la mañana y fuertes lluvias por la tarde en Chihuahua | Clima martes 19 de agosto

Para este martes 19 de agosto en Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit y Chihuahua se prevén lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas, así como intervalos de chubascos en Baja California Sur provocado por el monzón mexicano. En Chihuahua también se prevén vientos fuertes durante el día y para la madrugada el termómetro descenderá hasta 0 grados en algunas zonas.

En el norte, occidente, centro, oriente y sur del territorio nacional se pronostican chubascos y lluvias fuertes, además de lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán y Guerrero. Esto debido a un canal de baja presión que prevalecerá sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central en interacción con la onda tropical 23 que se desplazará sobre el occidente, así como inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Al noreste del país se esperan chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo provocados por la interacción de un canal de baja presión con una circulación de baja presión en altura sobre dicha región.

Soleado por la mañana y fuertes lluvias por la tarde en Chihuahua. Foto: Cuartoscuro

En Chihuahua se pronostican fuertes lluvias por monzón mexicano

Para este martes en Chihuahua se prevén lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm), así como viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h con posibles tolvaneras en Baja California y Baja California Sur. Durante la madrugada del miércoles 20 de agosto se pronostican temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en las zonas serranas de la entidad y en las de Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

En contraste, sobre las entidades al norte del país, litoral del Pacífico, el golfo de México y la península de Yucatán continuará un ambiente caluroso. En Chihuahua, al noreste el termómetro podría alcanzar temperaturas máximas de 40 grados durante el día.

¿Qué hacer durante una tormenta eléctrica?

La Comisión Nacional del Agua informó que las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, ante esto se han emitido una serie de recomendaciones para evitar incidentes durante las tormentas. El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) señaló que las tormentas eléctricas ocurren entre mayo y octubre y emiten un resplandor breve de relámpago (luz) y un trueno (sonido).

Evitar lugares altos como cerros o montañas.

Apartarse de postes eléctricos o antenas, bardas metálicas y paraguas con punta de metal.

o antenas, bardas metálicas y paraguas con punta de metal. No permanecer en grandes espacios abiertos.

No refugiarse debajo de los árboles.

debajo de los árboles. En caso de estar fuera de casa, refugiarse en el automóvil con el motor apagado.

Evitar el contacto con el agua.