Sheinbaum reacciona a encuesta de El Heraldo de México: "A pesar de la ofensiva, hay reconocimiento de la gente"

Pese a la ofensiva en contra de la Cuarta Transformación, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hay un reconocimiento de las y los mexicanos.

Tras la encuesta de El Heraldo de México, que elaboró QM Estudios de Opinión, que le da una aprobación del 74 por ciento, la mandataria reaccionó en la Mañanera de este 18 de agosto.

“Vamos a seguir trabajando. Primero agradecer el apoyo de la gente (...) porque a pesar de una buena parte de los medios que ni siquiera pueden sacar algo tan extraordinario como que bajaron 13.4 millones, se redujo 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, eso no es algo bueno para el país, porque les duele, en vez de que dijeran qué bueno, ni siquiera nota de periódico. Noticias Relacionadas Claudia Sheinbaum: La Mañanera del Pueblo EN VIVO hoy lunes 18 de agosto

“A pesar de esta ofensiva que tenemos hay reconocimiento de la gente (...) el apoyo de la gente es porque no hemos traicionado y de una vez que sepan que no vamos a traicionar, que nuestros principios son sólidos, que nosotros ganamos una elección hablando de la Cuarta Transformación y que la gente está contenta con ello, no vamos a traicionar, no vamos a regresar al pasado aunque muchos añoran regresar al pasado”, afirmó.

A la pregunta: “¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el trabajo realizado hasta ahora por la presidenta Claudia Sheinbaum?”, 74% respondió “de acuerdo”; 23%, “en desacuerdo”; 2%, “ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, y 1%, “no sabe/no contestó (ns/nc)”.

También se cuestionó: “Por lo que usted ha visto o escuchado, ¿qué opinión tiene de la presidenta Claudia Sheinbaum?”, 70% dijo “buena/muy buena”; 9%, “regular”; 12%, “mala”; 6% “muy mala”; y 3% “ns/nc”.

Sheinbaum reacciona a encuesta. Foto: Heraldo de México

74% de los mexicanos aprueba trabajo de Claudia Sheinbaum

Otra pregunta fue: “Me puede decir en general, ¿cómo percibe la situación actual del país?”, 61% dijo que “muy buena/buena”; 21%, “mala”; 13%, “pésima” y 5%, “ns/nc”.

Finalmente se preguntó: “De acuerdo con lo que usted ha visto o escuchado, hasta el momento, ¿cómo ha sido el trabajo de la Presidenta en materia de…?”: salud, 56% opinó “muy bueno/bueno”; 7%, “regular”; 22%, “malo”, 14%, “muy malo” y 1%, “ns/nc”; en programas sociales, 84% dijo “muy bueno/bueno”; 4%, “regular”; 8%, “malo”; 3%, “muy malo” y 1%, “ns/nc”; del manejo de la relación México-EU, 72% contestó “muy bueno/bueno”; 7%, “regular”; 13%, “malo”; 5%, “muy malo” y 3% “ns/nc”.