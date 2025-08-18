Sheinbaum da a conocer los temas tratados en reunión con Arévalo y Briceño

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que haya compartido con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el primer ministro de Belice, Johnny Briceño, cómo es que ha negociado con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Cuestionada sobre el tema, la jefa del Ejecutivo sostuvo que en la reunión con dichos mandatarios, solamente abordaron la relación que hay entre vecinos del sur.

— ¿Cuáles son sus conclusiones en materia de política exterior después de este fin de semana hacia los presidentes, o al presidente de Guatemala y al primer ministro Belice, les compartió su aprendizaje obtenido durante las negociaciones con Estados Unidos, presidenta?, le preguntaron.

“No hablamos de ese tema. Hablamos de la relación de México con los vecinos del sur, Belice y Guatemala. Hemos, desde que estaba el presidente López Obrador se generaron esquemas de colaboración para el desarrollo”, respondió.

En una reunión histórica, nos unimos los jefes de Estado de Belice, Guatemala y México para crear el Corredor Biocultural Gran Selva Maya, que integra 5.7 millones de hectáreas de selva tropical, la segunda más grande del continente después de la Amazonia.



Sheinbaum destaca reducción de la pobreza en Belice

En ese sentido, la presidenta Sheinbaum Pardo destacó que con el aumento al salario mínimo en Belice, también se logró la reducción de la pobreza.

Incluso, agregó que “Y en el caso de Guatemala, a pesar de las dificultades del presidente Arévalo, porque no tiene la mayoría en el congreso y han buscado también debilitarlo, va muy bien en su país y lo que podamos ayudar a nuestros vecinos del sur siempre lo vamos a hacer”.