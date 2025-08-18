SESNSP: incremento del 25.4% en casos de extorsión es por aumento de denuncias y confianza en las autoridades

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), aseguró que el incremento del 25.4% en las cifras del delito de extorsión en México se debe a un aumento de denuncias por una mayor confianza de la ciudadanía hacia las autoridades y no a un incremento de casos.

“La extorsión es un delito muy difícil de medir con los datos que al menos teníamos con carpetas de investigación iniciadas que son las que informamos”, dijo Marcela Figueroa en entrevista para el programa “Horizonte H con Héctor Jiménez Landín”, de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Marcela Figueroa señaló que la mayoría de las víctimas no denuncia por miedo a la intimidación, de que pueda sucederle algo y es totalmente entendible. Por ello, dijo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instruyó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para implementar una estrategia nacional antiextorsión debido a que todos los delitos iban a la baja, menos la extorsión.

Es una muestra de la coordinación entre la federación con todas las entidades federativas, a través de 089 que es un número, que funciona en todo el país”, dijo Marcela Figueroa.

Marcela Figueroa señaló que desde la federación se homologó el proceso de atención a las víctimas a través del 089, y se capacitó a todos los operadores telefónicos. Indicó que además se ha tenido colaboración directa con las 32 fiscalías estatales para que las denuncias que se reciben por ese medio, y que sean extorsiones consumadas puedan ser directamente turnadas a las Fiscalías estatales, lo cuál ha arrojado buenos resultados durante el mes de agosto.