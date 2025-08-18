Se forma enorme socavón de 3 metros de ancho en carretera de Michoacán | VIDEO

Un socavón de tres metros de ancho y más de un metro de profundidad se abrió la mañana de este lunes 18 de agosto en la carretera federal Quiroga-Tepalcatepec, en el tramo Apatzingán-Cuatro Caminos, a la altura del kilómetro 177+600, en el municipio de Múgica, Michoacán.

La aparición de la oquedad obligó al cierre total de la circulación en ambos sentidos, generando retrasos entre los automovilistas que transitan por esta vía de comunicación en la región Tierra Caliente.

Según reportes de la Guardia Nacional División de Carreteras, el hundimiento se detectó alrededor de las 7:00 horas, cuando conductores alertaron sobre una grieta que rápidamente se expandió, formando un agujero de aproximadamente 30 metros de longitud, 3 metros de ancho y 1.5 metros de profundidad.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo el socavón se formó junto a un canal de riego que cruza por debajo de la carretera, con aguas turbulentas fluyendo visiblemente, lo que aumentó el riesgo de colapso adicional.

Hasta el momento no se reportan heridos ni vehículos afectados, pero la zona fue acordonada de inmediato por elementos de la Policía Municipal de Múgica, Protección Civil y Bomberos locales.

¿Cuánto tomará este socavón en ser reparado?

uD83DuDEA8uD83DuDEA7 Se forma un mega socavón en #Michoacán.



La @GN_Carreteras reporta cierre total en la carretera Quiroga-Tepalcatepec, km 177, debido a un socavón que pone en riesgo a los automovilistas. uD83CuDDF2uD83CuDDFD #México pic.twitter.com/1JNv9YsSpy — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) August 18, 2025

Las autoridades estiman que las reparaciones podrían tomar varios días, dependiendo de la evaluación técnica y el clima. Mientras tanto, se insta a los conductores a evitar la zona, consultar actualizaciones en cuentas oficiales como @GN_Carreteras y usar aplicaciones de navegación para rutas alternas.

La Guardia Nacional implementó un contraflujo en el carril opuesto, específicamente en la dirección Cuatro Caminos-Apatzingán, para mitigar el impacto en el tráfico.

Se recomiendan rutas provisionales como la vía por Carapan-Uruapan o Zacapu-Zamora, aunque estas podrían presentar congestión debido a las condiciones climáticas. La Guardia Nacional detalló que no existe una ruta alterna oficial.

¿Qué es un socavón y por qué se forman?

#TomePrecauciones en #Michoacan se registra cierre total de circulación por la formación de socavón, cerca del km 177+600 carretera Quiroga-Tepalcatepec, tramo Apatzingán-Cuatro Caminos, sin ruta alterna, atienda indicación vial. pic.twitter.com/mz7KZSCBhT — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 18, 2025

Se trata de un hundimiento repentino del terreno causado por la erosión subterránea, donde el agua disuelve materiales como rocas calizas o debilita el suelo arcilloso, provocando el colapso de la superficie.

En México, estos eventos son comunes durante la temporada de lluvias, ya que el exceso de agua satura el subsuelo y acelera procesos de degradación en infraestructuras viales antiguas o mal mantenidas. Factores como la deforestación y el cambio climático agravan esta vulnerabilidad, convirtiendo a las carreteras en puntos críticos de riesgo.

El contexto climático reciente en Michoacán ha jugado un papel fundamental en este incidente. Agosto es parte de la temporada de lluvias en el estado. En las primeras semanas del mes, ondas tropicales han generado chubascos fuertes a muy fuertes, con acumulaciones de hasta 75 mm en regiones como Tierra Caliente.

Michoacán ha enfrentado problemas similares en años anteriores, como el socavón en la autopista Siglo XXI en 2023, atribuido también a lluvias torrenciales.