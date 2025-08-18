Saldo blanco en operativo de supervisión en Centro Penitenciario Femenil de Ciudad Serdán

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, con el apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional (GN), realizó un operativo de supervisión en el Centro Penitenciario Femenil de Ciudad Serdán, el cual concluyó con un reporte de saldo blanco.

El operativo se llevó a cabo con el objetivo de mantener la paz y gobernabilidad en el penal, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos de las mujeres en reclusión.

La SSP destacó que este centro penitenciario ha sido objeto de diversas acciones impulsadas por el Gobierno del Estado, enfocadas en la reinserción social, la salud y la educación.

El operativo se llevó a cabo con el objetivo de mantener la paz y gobernabilidad. Foto: Claudia Espinoza

Se organizan jornadas médicas

Entre las iniciativas se incluyen jornadas médicas en coordinación con la Secretaría de Salud y la inauguración de un Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) para los menores que viven con sus madres, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública.

Estas acciones contribuyeron a que el penal recibiera la medalla al Mérito Penitenciario por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en julio pasado.