Revisan rutas de evacuación en zona del Popocatépetl

La titular del ejecutivo mexiquense examinó las rutas de evacuación instaladas en la zona del volcán

Autoridades mexiquenses revisaron los programas de evacuación. Foto: Leticia Ríos

Delfina Gómez recorrió las rutas de evacuación establecidas en el Plan Homologado del Volcán Popocatépetl, donde se revisaron las condiciones físicas y operativas del área; a fin de garantizar la seguridad de la población que lo rodea en caso de una contingencia.

Durante el recorrido, Gómez destacó la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional para proteger a las comunidades cercanas al volcán; y reiteró el trabajo estrecho con la Coordinación Nacional de Protección Civil, así como con autoridades municipales para asegurar rutas de evacuación funcionales y refugios temporales. 

La mandataria mexiquense diálogo con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal, así como elementos de Protección Civil estatal y Bomberos municipales, a quienes reconoció por su dedicación y labor en beneficio de las familias mexiquenses

A la vista de supervisión se sumaron  Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil; Horacio Duarte, secretario general de Gobierno; Adrián Hernández, coordinador general de Protección Civil y los presidentes municipales de Amecameca e Ixtapaluca, Ivette Topete y Felipe Arvizu, respectivamente.

