Revisan rutas de evacuación en zona del Popocatépetl

Delfina Gómez recorrió las rutas de evacuación establecidas en el Plan Homologado del Volcán Popocatépetl, donde se revisaron las condiciones físicas y operativas del área; a fin de garantizar la seguridad de la población que lo rodea en caso de una contingencia.

Durante el recorrido, Gómez destacó la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional para proteger a las comunidades cercanas al volcán; y reiteró el trabajo estrecho con la Coordinación Nacional de Protección Civil, así como con autoridades municipales para asegurar rutas de evacuación funcionales y refugios temporales.

La mandataria mexiquense diálogo con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal, así como elementos de Protección Civil estatal y Bomberos municipales, a quienes reconoció por su dedicación y labor en beneficio de las familias mexiquenses.

A la vista de supervisión se sumaron Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil; Horacio Duarte, secretario general de Gobierno; Adrián Hernández, coordinador general de Protección Civil y los presidentes municipales de Amecameca e Ixtapaluca, Ivette Topete y Felipe Arvizu, respectivamente.