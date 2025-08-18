Resalta gobernador de Oaxaca momento de la entidad

El gobernador Salomón Jara estimó que en tres años de su administración se invertirán poco más de 20 mil millones de pesos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, al considerar que Oaxaca está de moda toda vez que vive su mejor momento económico, político y social.

“En Oaxaca más de 280 mil personas salieron de la pobreza lo que representa una disminución del 6.8 por ciento y más de 165 mil salieron de la pobreza extrema, 4 por ciento, población superior al número de habitantes del municipio de Oaxaca de Juárez”, dijo al realizar un análisis sobre los resultados de la medición de pobreza multidimensional 2024 que realizó el INEGI.

Precisó que en el caso del estado, su gobierno ha implementado cuatro estrategias para disminuir las cifras de la población en condiciones de vulnerabilidad, no solo con la creación de programas sino de una política social con resultados.

En primer lugar, sostuvo, se cuenta con un ‘Gobierno de Territorio’; es decir que se está más cerca de la gente, para tomar decisiones basadas en las necesidades reales de las comunidades, en lugar de solo trabajar desde oficinas.

En segundo término, se tiene una Política Social en los 100 municipios más pobres, en donde se han implementado estrategias específicas para abordar la pobreza en los municipios más vulnerables del país, como San Simón Zahuatlán y Coicoyán de las Flores.

Además se han creado programas como "Mi Primera Chamba" para apoyar a los jóvenes que buscan su primer empleo, brindándoles oportunidades de capacitación y experiencia laboral; así como el de Margarita Maza que apoya a madres solteras o el de producción de maíz.

La tercera estrategia se trata de un manejo responsable de la economía, en donde se ha pagado un poco más de 10 mil millones de pesos de deuda pública, lo que no se había hecho con gobiernos anteriores, dijo Jara.