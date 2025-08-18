Reportan fuerte explosión al interior de siderúrgica ArcelorMittal en Lázaro Cárdenas, Michoacán VIDEO

Una fuerte explosión se registró este lunes al interior de la compañía siderúrgica multinacional ArcelorMittal, establecida en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El reporte preliminar indica que la explosión se originó en un reactor en la zona de proceso de planos.

El estruendo y la onda expansiva, se percibió en colonias aledañas y provocó daños en áreas administrativas de la empresa metalúrgica, afectaciones que fueron captadas en videos por los propios trabajadores.

La compañía señaló, mediante un comunicado de prensa, que inmediatamente después de la explosión se activaron los protocolos de emergencia, gracias a lo cual no se registraron lesionados.

ArcelorMittal es una de las empresas siderúrgicas más importantes del mundo, y su planta de Lázaro Cárdenas se dedica a la manufactura de acero y materiales de gran importancia para distintas industrias.

Analizan daños en la estructura de la empresa

De acuerdo con los reportes preliminares, una fuga de gas pudo ser el origen del incidente, cuya onda expansiva cimbró las calles y casas que se ubican en el centro de la localidad michoacana.

Autoridades locales y expertos de la siderúrgica realizan labores de evaluación de riesgos para determinar si la explosión vulneró la integridad estructural de la empresa, que emplea a cientos de personas de la localidad.