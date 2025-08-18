Refuerza DIF Monterrey campaña “Habla por Ellos”

En mes del Adulto Mayor, el DIF Monterrey refuerza la campaña “Habla por ellos”, a través de la cual, la comunidad puede denunciar maltrato o abandono de personas de la tercera edad. La presidenta del DIF Gaby Oyervides, junto con la directora general Ivonne Álvarez, colocó uno de los primeros carteles que se ubican en distintas salas de cine, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad y promover que se informe de estos casos.

Como parte de la alianza con Cinépolis se difunde la línea telefónica 818 119 7774, que está disponible las 24 horas, los 365 días del año, y cuenta con un equipo multidisciplinario de abogados, psicólogos y trabajadores sociales quienes atienden de manera inmediata cualquier situación que ponga en riesgo la integridad física, emocional o patrimonial de las personas adultas mayores.

Se tiene planeado sensibilizar a la comunidad. Foto: Archivo

Con estas acciones, el DIF Monterrey refrenda su compromiso de garantizar una vida digna y de calidad para este sector de la población en la ciudad.

¿Qué es "Habla por ellos"?

La ciudad de Monterrey, a través del DIF municipal, implementó la campaña “Habla por Ellos” con el objetivo de prevenir y atender casos de maltrato, abandono o abuso hacia las personas adultas mayores, esta iniciativa incluye una línea telefónica gratuita y disponible las 24 horas, para recibir denuncias y brindar apoyo especializado, el servicio es operado por un equipo multidisciplinario compuesto por psicólogos, abogados y trabajadores sociales que ofrecen asistencia inmediata, tanto emocional como legal.

El cuidado de los adultos mayores es fundamental. Foto: Archivo

Además de la atención telefónica, se han desarrollado espacios como casas club y un asilo municipal para reforzar la protección de este grupo vulnerable, gracias a esta campaña, Monterrey se posiciona como un referente estatal en el cuidado integral de las personas mayores, promoviendo su dignidad, bienestar y seguridad a través de acciones concretas y una respuesta institucional efectiva ante cualquier forma de violencia o negligencia.

¿Cuántos adultos mayores viven en Monterrey?

En el municipio de Monterrey, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, habitan más de 1.1 millones de personas, de las cuales cerca de 194 mil son adultos mayores, es decir, personas con 60 años o más, esta cifra representa alrededor del 17?% de la población total de la ciudad, lo que muestra una presencia significativa de este grupo etario dentro del entorno urbano.

Del total de personas de la tercera edad, aproximadamente 108 mil son mujeres y 85 mil son hombres, evidenciando una tendencia común en la estructura demográfica: la mayor esperanza de vida femenina, esta población ha mostrado un crecimiento considerable en la última década, mientras que en 2010 los adultos mayores representaban alrededor del 12?%, en 2020 ya constituían casi una quinta parte de los habitantes. Además, se prevé que esta tendencia se acelere en las próximas décadas, proyecciones demográficas estiman que para el año 2040, hasta un 32?% de la población de Monterrey podría pertenecer a este grupo de edad.

Este incremento plantea importantes desafíos sociales y de política pública en materia de salud, inclusión, seguridad, infraestructura y programas de apoyo, dada esta realidad, resulta indispensable que las autoridades y la sociedad en general reconozcan la necesidad de generar condiciones adecuadas para garantizar una vejez digna, activa y protegida, promoviendo entornos accesibles y servicios especializados para este sector cada vez más relevante.