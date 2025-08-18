¿Qué pasó en la Línea 3 del Metro hoy, lunes 18 de agosto?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron un avance lento en los trenes de la Línea 3 , la cual corre de Universidad a Indios Verdes. Según los propios internautas, los trenes se detienen hasta por lapsos de 10 minutos entre estaciones, por lo que avanzan con lentitud y, en imágenes compartidas en X, antes Twitter, se observa a decenas de usuarios en los andenes en espera del servicio de los trenes.

Según el reporte de algunos internautas, hay una gran afluencia de personas en diversas estaciones de la Línea 3 del Metro, esto debido a que los trenes avanzan con lentitud y están ocasionando retrasos en todas las estaciones; en redes sociales incluso se ha mencionado que las unidades se quedan detenidas por lapsos de 10 minutos, lo que, en consecuencia, ha provocado aglomeraciones en varias estaciones.

"Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar", indicó el Metro en un breve comunicado compartido en redes sociales. Aunque el Metro no explicó el motivo de los retrasos, sí aseguró que ya se han enviado más trenes para dar servicio en la Línea 3.

¿Qué pasó en la Línea 3 del Metro?

— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 18, 2025



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/VH9W72JHM0 — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 18, 2025

Algunos internautas han confirmado que hay un retraso entre trenes de las estaciones de la Línea 3, así como una alta afluencia de personas, esto en la dirección a Indios Verdes y Universidad, lo cual ha causado molestia entre los usuarios, quienes piden al medio de transporte que se agilice la marcha para poder llegar con tiempo a sus destinos.

"L3 se va deteniendo por más de 10 minutos por estación, busque alternativas"; "Línea 3 dirección Universidad está súper lleno no hay trenes"; "No puede ser un retraso así y gente se está saliendo para tomar alternativas"; "Línea 3 estación Raza, somos mucho acá esperando a rumbo Universidad y no pasa ningún metro, no llegaré a mi primera clase de la Universidad", son algunos de los comentarios en redes sociales.

Retrasos y saturaciones en el Metro este 18 de agosto

Usuarios denuncian que hay estaciones con aglomeraciones | X: @jbarajasn

De acuerdo con el último informe sobre el avance de los trenes, compartido por las autoridades del Metro, los vagones de las Líneas 1,2,5,6,7,8,9,12 y B tienen un tiempo de espera de aproximadamente 5 minutos entre cada estación. Por su parte, los usuarios de las Líneas 3,4 y A tienen un avance de 6 minutos entre trenes.

En redes sociales, el Metro ha pedido a los usuarios ser pacientes ante los retrasos que se han presentado en algunas de sus líneas. La indicación es permitir el cierre de puertas y el descenso de las personas, esto con el objetivo de no ocasionar más afectaciones y que los trenes puedan avanzar con mayor velocidad.

Metrobús anuncia cierre de estaciones este 18 de agosto

Recuerda. uD83DuDFE0uD83DuDE8C



Por cortes a la circulación, hoy 18 de agosto estarán sin servicio las estaciones Plaza de la República y Amajac de #Línea4. uD83DuDE8C#TómaloEnCuenta. pic.twitter.com/6a7WflmX42 — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) August 18, 2025

Por su parte, el Metrobús alertó, desde las primeras horas de la mañana, por el cierre de varias estaciones en la Línea 4, la cual corre de Hidalgo a Alameda oriente. Según lo dicho por el medio de transporte, estarán sin servicio las estaciones Plaza de la República y Amajac, esto en ambas direcciones, por lo que se exhorta a los capitalinos a buscar rutas alternas y así evitar afectaciones y retrasos para llegar a sus destinos.

Según lo dicho por el Metrobús, el resto de las líneas operan con normalidad y no hay reporte de aglomeraciones o retrasos. Sin embargo, se invita a los usuarios a seguir las redes sociales del medio de transporte, para seguir informados sobre el avance de las unidades y cualquier modificación al servicio que se pudiera presentar a lo largo del día.