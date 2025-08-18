Promueve San Pedro Garza García cultura vial por el Día Mundial del Peatón

En el marco del Día Mundial del Peatón, el municipio de San Pedro Garza García llevó a cabo diversas actividades para fomentar la cultura vial y el respeto hacia quienes caminan por la ciudad.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad impartió una plática dirigida a niñas y niños para promover una movilidad más segura y consciente desde la infancia. Además, como acción concreta para mejorar la infraestructura, se realizó la pintura de un paso pompeyano en la calle Francisco Villa, en la colonia Luis Echeverría.

“Es muy importante que nos ayuden a imaginar cómo pacificar las calles para que los carros no vayan tan rápido. Hoy están aquí aprendiendo que a través de estos cruces peatonales se puede lograr que los vehículos reduzcan la velocidad, pero también podemos impulsar muchas más acciones”, señaló el secretario Gabriel Todd.

En los cruceros más concurridos, elementos de la Policía Vial recordaron a los automovilistas su responsabilidad, entregando información sobre los límites de velocidad y el reglamento de movilidad. FOTO: gobierno de San Pedro Garza García.

Educan a la nueva generación de San Pedro y pacificando las calles

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección de Policía Vial, realizó labores de sensibilización en los cruceros más concurridos de la ciudad. Se entregaron volantes a los automovilistas para recordarles los límites de velocidad y dar a conocer el Reglamento de Movilidad, Tránsito y Seguridad Vial.

Los elementos llamaron a los conductores a respetar los límites de velocidad y compartieron información con la ciudadanía a lo largo de la avenida Corregidora.

El nuevo cruce pompeyano en la calle Francisco Villa no es solo pintura; es una herramienta de urbanismo táctico diseñada para obligar a los vehículos a reducir su velocidad y proteger a quienes caminan. FOTO: gobierno de San Pedro Garza García.

Claudette Treviño, directora del DIF San Pedro, reconoció la importancia de involucrar a niñas y niños en estas dinámicas de movilidad. Con estas acciones, la administración municipal refrenda su compromiso de trabajar por Un Solo San Pedro.