Policías salvaron a un bebé de morir en un incendio, fueron reconocidos por los Sultanes de Monterrey

Sin importar que tuvieran que arriesgar su vida, los elementos de la policía PROXPOL entraron a una vivienda que estaba siendo consumida por el fuego el pasado 7 de agosto. Los uniformados encontraron en ella a un bebé de un mes de vida. De dejarlo a su suerte, el fuego los habría calcinado.

Esta acción no solamente salvó la integridad de vida del menor de edad, sino que además abrió la puerta para que tenga un mejor panorama, ya que las autoridades locales buscarán la mejor resolución para su seguridad.

De acuerdo con los reportes hechos por el gobierno de Escobedo, el bebé presentaba huelas de haber sufrido maltrato, por lo que se deberá actuar en consecuencia para garantizarle un mejor nivel de vida.

Los agentes recibieron un reconocimiento por su esfuerzo a favor de la comunidad. FOTO: gobierno de Escobedo.

Reconocen a los policías de Escobedo por salvar a un bebé de un incendio

La valentía y entrega de los policías de PROXPOL fue reconocida en grande por el equipo de béisbol Sultanes de Monterrey, quienes rindieron homenaje a los elementos que, con coraje y sin dudarlo, salvaron la vida de un bebé en un incendio.

El emotivo reconocimiento se llevó a cabo en el Estadio de Béisbol Monterrey, durante la ceremonia previa al encuentro entre los Sultanes y los Charros de Jalisco, donde los aplausos de miles de aficionados se unieron para celebrar la hazaña de los uniformados.

Encabezando el homenaje estuvo el Secretario de Seguridad Ciudadana, Marco Antonio Zavala Solís, acompañado de los oficiales Michelle Viera y Leonardo Arredondo, además de Rubicela Ochoa, María Elia Guerra y Omar Pecina, quienes, movidos por su sentido de servicio e instinto de padres, lograron rescatar con vida al menor el pasado 7 de agosto, cuando el tejaban donde vivía comenzó a consumirse en llamas.

Su labor evitó que un menor de edad muriera. FOTO: gobierno de Escobedo.

El modelo de Proxpol salva vidas en Escobedo

Durante el evento, Zavala Solís destacó que este tipo de actos reflejan la esencia de PROXPOL, un modelo de policía de proximidad que pone en el centro la protección de la ciudadanía, siempre bajo estándares internacionales de calidad y confianza avalados por la acreditación CALEA.

Estos oficiales representan a una generación de transformadores norteños, hombres y mujeres que, como parte de la 4T Norteña, están cambiando la manera de hacer seguridad con humanismo, profesionalismo y cercanía con la gente.

Este homenaje no solo enaltece a PROXPOL, sino que refuerza el compromiso de seguir formando policías preparados, sensibles y valientes, que son ejemplo de lo mejor del norte de México y que mantienen viva la esperanza de un futuro más seguro y justo para todos.