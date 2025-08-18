Pensiones Bienestar 2025: ¿Hay registro para personas con discapacidad de 30 a 64 años?

El Gobierno federal cuenta con diversos programas sociales por medio de los cuales ofrece un apoyo económico a diversos grupos sociales, actualmente el único que cuenta con registro abierto es la pensión dirigida a mujeres de 60 a 64 años que residen en el país, mientras que la Pensión para Personas con Discapacidad que está enfocada a hombres y mujeres de los 30 a los 64 años, actualmente no ha abierto su registro.

En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, el apoyo es de 3,000 pesos bimestrales, mientras que para las personas que tienen alguna discapacidad permanente es de 3,200 pesos cada dos meses y en ambos casos, cuando los beneficiarios cumplen los 65 años edad, pasan automáticamente a la Pensión para las Personas Adultas Mayores, en donde el apoyo es mayor, ya que se entregan 6,200 pesos bimestrales.

Si aún no has realizado tu registro a la Pensión Mujeres Bienestar, recuerda que del 18 al 23 de agosto sólo pueden inscribirse algunas personas de acuerdo con el calendario oficial de registro, aquí te compartimos todos los detalles para que no se te pase acudir con los documentos necesarios a los módulos de la Secretaría de Bienestar de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas.

El registro a este programa se encuentra abierto. Foto: Gobierno de México

¿Personas que deben registrarse del 18 al 23 de agosto a la Pensión Mujeres Bienestar?

El registro a este programa social sólo estará abierto hasta el 30 de agosto, pero del 18 al 23, pueden registrarse aquellas personas cuyos apellidos inicien con las siguientes letras:

A, B, C: Lunes 18 de agosto

D, E, F, G, H: Martes 19 de agosto

I, J, K, L, M: Miércoles 20 de agosto

N, Ñ, O, P, Q, R: Jueves 21 de agosto

S, T, U, V, W, X, Y, X: Viernes 22 de agosto

Todas las letras: Sábado 23 de agosto

Para realizar tu incorporación a este programa, puedes consultar cuál es el módulo más cercano a tu domicilio en la siguiente página del gobierno: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/, sólo debes ingresar tu entidad y municipio.

¿Ya sabes cuál módulo te corresponde? Foto: Gobierno de México

Requisitos para el registro a la Pensión Mujeres Bienestar del 18 al 23 de agosto

A la hora de acudir al módulo más cercano no puedes olvidar llevar contigo los siguientes documentos en original y copia:

Identificación oficial vigente (INE, INAPAM, pasaporte, cédula profesional o carta de identidad);

Acta de nacimiento legible;

CURP de impresión reciente,

Comprobante de domicilio que no sea mayor a 6 meses (puede ser tu recibo de cable, teléfono, luz, gas, agua o predial);

Número telefónico de contacto (celular y de casa).

Recuerda que además es indispensable ser mujer de entre 6o y 64 años de edad, tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización y residir en la República Mexicana, de lo contrario no podrás recibir este apoyo.

Registro a la Pensión para Personas con Discapacidad de 30 a 64 años de edad

El registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, en la que se incluye a hombres y mujeres de 30 a 64 años, no se encuentra abierto ahora, por lo que se debe estar pendiente de los avisos que dé Ariadna Montiel, la titular de la Secretaría de Bienestar en sus canales oficiales de comunicación. Pero los requisitos para la inscripción a este programa social son los siguientes:

En los estados que no cuentan con el convenio de universalidad, las personas deben tener de 30 a 64 años.

Vivir en municipios o localidades indígenas, afromexicanas o con alto grado de marginación.

Acta de nacimiento en original y copia.

Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

Si el solicitante no puede acudir personalmente al registro, puede nombrar a una persona auxiliar para que acuda en su representación, la cual debe presentar una identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad.