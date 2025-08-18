Pensión Mujeres Bienestar suma más de un millón 400 mil registros, destaca Ariadna Montiel

Un millón 416 mil futuras beneficiarias, entre 60 y 62 años de edad, se han registrado al programa Pensión Mujeres Bienestar. En la Mañanera de este 18 de agosto, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, presentó un corte de caja sobre los avances.

“Llevamos a la fecha a la fecha un millón 416 mil mujeres y la idea es a finales de agosto llegaremos a 3.2 millones de mujeres”, sostuvo en presencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La Pensión Mujeres Bienestar ya la reciben más de un millón de mujeres de 63 y 64 años, por lo que ahora del 1 al 30 de agosto el registro se abrió para todas las mujeres que tengan entre 60 a 64 años, quienes podrán realizar el trámite de lunes a sábado de las 10:00 a las 16:00 horas.

Ya la reciben más de un millón de mujeres de 63 y 64 años. Foto: Gobierno de México

¿Cómo ubicar los módulos de registro?

Lo pueden hacer en los módulos que pueden ser ubicados en el sitio: https://www.gob.mx/bienestar, y deberán acudir con los siguientes documentos: identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, teléfono de contacto, formato bienestar.

Además de que, en caso de no poder asistir a los módulos de registro de manera presencial, se puede solicitar una visita domiciliaria, a través de: https://www.gob.mx/bienestar.