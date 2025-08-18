Oxxo conecta cámaras del C5 en CDMX para reforzar vigilancia; serán 50 tótems

A través de sus canales oficiales de comunicación, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) compartió un comunicado con el cual dio a conocer la firma de un convenio con la empresa de seguridad privada CSCP y la Cadena Comercial OXXO, para la instalación de 50 tótems en algunas de sus sucursales de la Ciudad de México.

El Coordinador General del C5, Salvador Guerrero Chiprés, asistió a la inauguración de uno de los tótems llevada a cabo en una tienda ubicada en el cruce de Camino a Santa Fe y Chilenos, en la colonia Mártires de Tacubaya, en la alcaldía Álvaro Obregón, evento en donde también se contó con la presencia de Alejandro Arrellano, el apoderado legal de OXXO.

Salvador Guerrero Chiprés destacó que la instalación de los tótems que son sistemas de videovigilancia conectados directamente con el C5, permitirá eficientar los protocolos de alerta inmediata y atención a emergencias, fomentando un entorno seguro para que los ciudadanos puedan realizar sus compras de manera tranquila.

"La alianza integra, en una primera etapa, 50 tótems de la cadena al ecosistema de videovigilancia que cuenta con 17 mil 629 tótems y permitirá que ahora las compras en el OXXO sean más seguras", dijo Salvador Guerrero Chiprés.

Foto: C5

Así puedes identificar los OXXO videovigilados por el C5

El Coordinador General del C5 agregó que el modelo de videovigilancia de los tótems del C5, se trata de una estrategia impulsada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, misma que ha dado como resultado una reducción del 61% en los delitos de alto impacto registrados entre 2019 y 2025.

Las tiendas OXXO videovigiladas por el C5 podrán identificarse fácilmente ya que se les colocará una señalización que contendrá la frase “Este negocio es aliado del C5. Videovigilancia que te cuida”, además de que se dará difusión a los números 9-1-1 y 089, en donde se podrán realizar denuncias de manera anónima.