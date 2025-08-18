Orgullo nacional: México se posiciona como el segundo país más visitado de América, según la ONU

México es una verdadera potencia turística mundial, y los recientes datos ofrecidos por la sección dedicada al análisis del turismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) así lo demuestran.

De acuerdo con cifras ofrecidas por el Barómetro del Turismo Mundial de la ONU, durante 2024 llegaron 45 millones de turistas, un crecimiento de 7.4 por ciento con respecto al año anterior.

Esta cifra pone a México solo detrás de Estados Unidos como el destino turístico favorito del Continente Americano. Según la ONU, a la Unión Americana viajaron un total de 72.4 millones de turistas.

Sin embargo, las cifras de México duplican con creces las de las personas que visitaron Canadá, con 19.9 millones de visitantes, y República Dominicana, con 8.5 millones de turistas. Estas naciones ocupan el tercero y cuarto lugar, respectivamente.

Aumentan visitantes internacionales

De acuerdo con un análisis realizado por la Secretaría de Turismo federal, en 2024 aumentó en un 15.5 por ciento la cantidad de turistas internacionales que llegaron al país, muchos de ellos vía aérea y con un gasto promedio de mil 167 dólares por persona y estancia.