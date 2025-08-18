¡Orgullo nacional! Ellos son los estudiantes de primaria que ganaron plata en Competencia de Matemáticas

En la Competencia Internacional de Matemáticas (IMC) celebrada en Vietnam, México logró una medalla de plata y otra de bronce por grupos en la categoría de primaria y secundaria respectivamente enfrentándose a naciones con gran trayectoria como Nepal, Mongolia, Tayikistán y Rumanía en el desafiante Grupo Rojo.

El certamen, que se llevó a cabo de manera presencial en la ciudad de Da Nang, Vietnam, del 14 al 18 de agosto, reunió a jóvenes talentos de todo el mundo. Participaron 234 competidores de primaria y 267 de secundaria, provenientes de 31 países. México se destacó como uno de los pocos países del continente americano en participar, junto con Estados Unidos, Perú y Canadá.

La delegación mexicana no solo demostró su habilidad numérica, sino también su espíritu deportivo, siendo honrada con un trofeo especial a la delegación más amistosa durante la noche cultural del evento, un testimonio de la calidez y el compañerismo de sus integrantes. Por su parte, el equipo de secundaria también destacó al adjudicarse la medalla de bronce por equipos, consolidando la creciente presencia de México en la élite matemática global.

También se reconoció a líderes y colíderes de los equipos fueron los profesores Sergio Guzmán Sánchez de Chiapas, Kenya Verónica Espinosa Hurtado de Ciudad de México, César Guadarrama Uribe de Yucatán y Hugo Villanueva Méndez de Puebla.

Equipo de primaria ganador de la plata

¿Quiénes representaron a México en competencia internacional para mexicanos?

Primaria

Jesús Gadiel Pintor Sánchez, proveniente de Querétaro

Miroslav Rybin Nikiforchina, de Chiapas

Ganadores de plata en equipo: Miroslav Rybin Nikiforchina (Chiapas), Nicolás Valdez Lomelí (Jalisco), Briana Melchor Valdez (Guerrero), Jesús Gadiel Pintor Sánchez (Querétaro)

Secundaria

Carlos Daniel Maya Rojas, representante de Hidalgo

Ganadores de bronce en equipo: Carlos Daniel Maya Rojas (Hidalgo), Sebastián Guzmán Morán (Jalisco), Gonzalo Díaz Mercado (Morelos), Derek Elías Ortiz (Zacatecas).

Además de las medallas, varios estudiantes recibieron Menciones Honoríficas, un reconocimiento a su sobresaliente desempeño y esfuerzo:

Briana Melchor Valdez, de Guerrero, y Nicolás Valdez Lomelí, de Jalisco, fueron reconocidos por su destacada participación a nivel primaria

Gonzalo Díaz Mercado, de Morelos, también fue merecedor de este reconocimiento, demostrando su potencial a nivel secundaria

