"No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado": Beatriz Gutiérrez Müller niega residencia en España

A través de su cuenta oficial de "X" antes "Twitter", Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador compartió una carta en la cual negó los señalamientos del diario ABC en los que se aseguraba que la doctora se habría ido a vivir a España con su hijo Jesús Ernesto.

"Soy independiente de la política. No estoy en eso. Me dedico, desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando, y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto.", escribió Beatriz Gutiérrez Müller.

De igual forma en el escrito mencionó los logros que López Obrador obtuvo en México tras durante su mandato, destacando como históricos la reducción de la pobreza y desigualdad, dejando en claro el apoyo hacía su esposo ante los diversos señalamientos en su contra.

Foto: X/@BeatrizGMuller

Carta de Beatriz Gutiérrez Müller

El ABC de allá, que es el equivalente al Reforma, a El Universal, etcétera, etcétera, etcétera- calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta - están fanatizados por completo y quieren vengarse de ya saben quién. Porque ese lindo señor, originario de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, logró al menos dos hechos históricos: reducir notablemente la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Afortunadamente, el hampa del periodismo y sus jefes, los de la mafia de poder, cada día enseñan más el cobre; aquí, en España y acullá.

Por esta manera de ser de los medios, me quieren involucrar. Soy independiente de la política. No estoy en eso. Me dedico, desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando, y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto. Estoy enamorada de ese hombre y de mi hijito. Somos una familia muy unida a la cual han vilipendiado por los ideales de ese loco hermoso llamado AMLO. Estamos siempre en resistencia... (Por cierto: lo fui a ver este fin de semana a Palenque). Sepan que los protejo y lo seguiré haciendo hasta con mi vida, si es preciso.

¿Saben qué otra cosa hizo el que, según sus adversarios, está a punto de morirse? Le devolvió al pueblo de México, con la revolución de las conciencias y por la vía pacífica, el poder que tiene. Ahora, estos ciudadanos no imaginarios se han convertido en una fuerza muy vigorosa; en nuestro querido México, ya no roban ni mandan los que sentían amos y señores de la nación. Y no se saldrán con la suya.

¿Quieren más aclaraciones?

¿Van a seguir calumniando?

Tengan todos un buen día. La verdad siempre se abre paso.

Beatriz Gutiérrez Mueller