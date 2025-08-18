Nayarit arranca con la CURP biométrica: módulo en DIF y fecha de inicio oficial

Nayarit se coloca a la vanguardia nacional con la implementación de la CURP biométrica, un proyecto piloto que promete transformar la manera en que los ciudadanos se identifican. La primera etapa ya comenzó con la instalación de un módulo en el DIF Nayarit, aunque por ahora no se reciben personas, ya que se están afinando los sistemas para garantizar un arranque seguro y eficiente.

La directora del Registro Civil del Estado, Grecia Villegas, explicó que la expectativa de la población ha sido muy alta y que la respuesta ciudadana confirma el interés por contar con una identificación moderna, permanente y segura. “Nos alegra mucho que esté siendo bien recibida y estamos trabajando para estar listos. Creemos que en el transcurso del mes podremos comenzar con la captación de datos”, aseguró.

Funcionarios detallaron la importancia de CURP. Foto: Chary Cambero

La CURP biométrica será un documento único y gratuito que integrará huellas dactilares, reconocimiento facial, voz y hasta geometría de la mano, convirtiéndose en una identificación definitiva para todas las personas, sin importar edad o condición social. Este modelo ofrecerá más seguridad, reducirá riesgos como la suplantación de identidad y brindará mayor protección a sectores vulnerables como niñas, niños y adolescentes.

La intención es contar con la tecnología necesaria en toda la entidad

Según Villegas, la meta es que en cada municipio de Nayarit se instalen equipos de captación de datos, de manera que el trámite esté al alcance de toda la población. “El gobierno del estado apoyará a las direcciones municipales del Registro Civil para que cuenten con al menos un módulo de registro biométrico”, subrayó.

La intención que todos los nayaritas cuenten con este nuevo documento. Foto: Chary Cambero

La fecha clave ya está marcada: a partir del 16 de octubre la CURP biométrica tendrá validez oficial en todo el país. Posteriormente, el proceso se ampliará por etapas y los ciudadanos podrán consultar y gestionar su identificación digital a través de la app México y la plataforma nacional Yavemx, donde deberán crear su usuario. Con esta innovación, Nayarit se convierte en uno de los primeros estados del país en adoptar la nueva generación de documentos de identidad, reforzando su papel como entidad pionera en inclusión y modernización administrativa.

Los datos estarán protegidos totalmente

El interés por esta herramienta no es menor: además de ser gratuita, busca dar certeza jurídica y simplificar trámites que hoy requieren múltiples documentos. Con la CURP biométrica, la información quedará integrada en una sola base de datos confiable y respaldada por tecnología de punta.

La transición será gradual, pero ya se perfila como uno de los cambios más importantes en la historia del Registro Civil. Para Villegas, este avance es “un paso firme hacia la igualdad y la justicia social, porque garantiza que todas las personas, desde los más pequeños hasta los adultos mayores, cuenten con una identidad válida, segura y reconocida en todo el territorio”.

Con la instalación de más módulos en los municipios y la expectativa creciente de la ciudadanía, Nayarit abre la puerta a una nueva era en la gestión de la identidad, donde la tecnología y la inclusión se convierten en aliados para mejorar la vida de sus habitantes.