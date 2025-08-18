Mujer intenta robarse a bebé en mercado El Molinito en Naucalpan, Estado de México | VIDEO

En el municipio de Naucalpan, Estado de México se registró un intento de secuestro a un menor de edad que estaba paseando con su madre en el mercado de El Molinito, el hecho fue captado por un video de cámara de seguridad de este popular centro donde una mujer toma al menor e intenta huir por una de las salidas.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado sábado 16 de agosto cuando los locatarios intentaron frustrar el evento al identificar que ella no era la madre, llamaron a la Guardia Municipal quienes en coordinación con la Policía Estatal dieron con el paradero del menor y fue reintegrado a su núcleo familiar.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce el paradero de la mujer que aparece en el video, misma que han viralizado en el clip de la cámara para que puedan detenerla por este intento de robo.

Captan en VIDEO a mujer intentando robar a un bebé a El Molinito

Movilización de la Guardia Municipal en el Mercado del Molinito #Naucalpan permitió recuperar en minutos a un menor sustraído a una comerciante, la mujer identificada por cámaras lo abandonó ante el operativo y el bebé fue entregado sano y salvo a su madre en #Naucalpan. Si la… pic.twitter.com/kPb1FHVGJ6 — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) August 18, 2025

Los testigos y quienes difundieron el video, detallaron que la madre notó la desaparición y avisaron a las autoridades que se ayudaron de personas que estaban en este lugar, el video sirvió como prueba del delito captando la identidad de la mujer.

La presunta secuestradora llevaba una camisa de cuadros y cubrebocas, tomó al bebé con rapidez e intentó moverse entre los pasillos alrededor de las 15:59 horas, sin embargo por la alerta llegaron las patrullas y elementos de Seguridad quienes hallaron al menor cerca del mercado.