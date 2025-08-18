Muere trabajador aplastado por montacargas, en Escobedo, Nuevo León

Un accidente laboral cobró la vida de un trabajador en el Parque Industrial Nexxus XXI, ubicado en la avenida Santa Bárbara y Vía a Laredo, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, este lunes al mediodía.

La víctima, identificada como Víctor Francisco Torres Lara, un hombre de 33 años de edad, falleció tras ser aplastado por un montacargas mientras realizaba sus labores en la empresa Dicka Logistics.

Según el reporte inicial, el incidente ocurrió alrededor de las 12:05 horas, cuando Torres Lara, quien operaba el montacargas, descendió de la unidad y esta se desplomó, causándole heridas fatales.

¿Quiénes atendieron la emergencia en Escobedo?

El trabajador fue declarado sin vida en el lugar. Foto: Protección Civil Nuevo León

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al lugar a las 13:14 horas, acompañados por personal de Ambulancia A.R., quienes confirmaron que el trabajador ya no presentaba signos vitales.

También se hicieron presentes la Unidad 118 de Salud Integral y la Unidad 1037 de la Policía de Escobedo, esta última quedó a cargo de la situación.

Como medida preventiva, la empresa evacuó a 10 empleados que se encontraban en las instalaciones mientras se realizaban las labores correspondientes. El operativo concluyó a las 14:15 horas.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado más detalles sobre las circunstancias exactas del accidente, aunque se sabe que ocurrió en la zona de carga del parque industrial.

Segundo accidente laboral fatal en el estado en menos de un mes

Un vehículo de Protección Civil del estado de Nuevo León. Foto: Protección Civil Nuevo León

Apenas el 25 de julio pasado, otro accidente laboral en Nuevo León costó la vida de un trabajador, el cual laboraba para la empresa Ternium y perdió la vida dentro de la Planta Churubusco, en San Nicolás, Nuevo León.

La víctima, identificada como Emiliano Gaona Martínez, trabajaba en el área de mantenimiento desde hace dos años. La empresa no reveló detalles del accidente y únicamente aclaró que se indagaba lo ocurrido.

Al lugar llegaron paramédicos quienes aún intentaron reanimar a la víctima y lo trasladaron a un hospital cercano; sin embargo, ahí únicamente se confirmó que ya no contaba con signos vitales.