'Menús con ciencia', el programa para impulsar escuelas sin comida chatarra

Este manual busca ser un aliado de las cooperativas escolares, refiere la organización "Come con ciencia"

Los menús son saludables y como una buena opción para este regreso a clases Foto: Cuartoscuro, Canva

La organización “Come con Ciencia” presentó el manual “Menús con Ciencia”, que es una guía práctica con ejemplos de comidas saludables, nutritivos y atractivos para niñas, niños y adolescentes.

Esta acción tiene como propósito ayudar a las cooperativas escolares a adaptarse a la reciente aprobación de la iniciativa “Infancia sin Chatarra”. 

El documento, disponible de manera gratuita en www.comeconciencia.org, contiene 24 recetas nutritivas, que son alternativas ricas, divertidas y saludables que de verdad entusiasmen a los niños. 

Ofrece  herramientas para que las escuelas puedan cumplir con la nueva regulación, que prohíbe la venta de comida chatarra en entornos escolares. Incluye, propuestas de desayunos y colaciones, recomendaciones para reducir ultraprocesados y opciones respetuosas del medio ambiente que favorecen la salud y el rendimiento escolar. 

“Este manual busca ser un aliado de las cooperativas escolares. No solo cumple con la ley, sino que también mejora la salud de la infancia, fomenta mejores hábitos y demuestra que comer sano puede ser delicioso”, señaló Antonio Franyuti, Director General de Come con Ciencia

Algunos platillos que se encuentran en el recetario son:

  • Ceviche de lentejas
  • Tortitas de guacamole con frijoles y jitomate
  • Galleta de avena con plátano
  • Pancakes de avena y plátano
  • Molletes, entre otros. 

México ocupa el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial, y el segundo en obesidad en adultos. El 22.2 por ciento de los niños de 0 a 4 años tienen riesgo de sobrepeso, y el 35.6% de los niños de 5 a 11 años muestran esta condición, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT).

La obesidad infantil puede llevar a enfermedades como diabetes tipo 2, problemas cardíacos, enfermedades renales, asma y problemas respiratorios. 

En 2020, Come con Ciencia presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa llamada Infancia sin Chatarra, apoyados por las voces del Mauricio González y del conductor y conferencista Marco Antonio Regil. Dicha iniciativa consistía en modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Salud y la Ley General de Educación, con el fin de restringir el acceso a la comida chatarra a menores de 15 años en todo el país. 

UNICEF, El Poder del Consumidor y REDIM participaron también con sus propias iniciativas.

