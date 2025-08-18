Más de 8 mil personas asistieron a la Feria de Regreso a Clases, señala Profeco

El sábado 16 de agosto, acudieron a la Feria de Regreso a Clases más de ocho mil personas, informó César Iván Escalante Ruiz, procurador Federal del Consumidor (Profeco).

Al presentarse en la Mañanera del pueblo, el funcionario federal aseveró que dichas ferias seguirán en desarrollo e invitó a los interesados a consultar la página de Profeco y, con ello, asistir a comprar los útiles escolares y uniformes.

"Fue todo un éxito la feria de regreso a clases, más de ocho mil personas este sábado, comentarles que continúan, todavía hay varias ferias que van a iniciar o que se están desarrollando, consulten las sedes en la página de la Profeco para que puedan acudir a comprar sus uniformes útiles, zapatos y varios productos para el regreso a clases", expuso.

Las ferias continuarán en la CDMX. Foto: Gobierno de México

Precios de los uniformes escolares

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Escalante Ruiz indicó que Profeco sigue con el monitoreo de los precios de los productos relacionados con el regreso a clases y, en ese sentido, declaró que para el nivel secundaria, el uniforme completo ronda los 206 pesos y hasta los 774 pesos.