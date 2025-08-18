Majo Aguilar, Camila Fernández, Lila Downs e Intocable, serán invitados a México Canta, adelanta Claudia Curiel

Claudia Curiel de Icaza, Secretaria de Cultura, adelantó que Majo Aguilar, Camila Fernández, Lila Downs e Intocable serán algunos de los artistas invitados que formaran parte de las siguientes ediciones de México Canta por la Paz y contra las Adicciones, el reality organizado por el gobierno como parte de una política integral de atención a las causas desde el arte y la cultura.

"Viene Majo Aguilar, Camila Fernández, Lila Downs, Intocable que son partes de los artistas que se van a presentar ahí, ayer fueron los horóscopos de Durango", dijo Claudia Curiel.

En entrevista con Maca Carriedo para "Maca Diario" de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, comentó que realizar la primera edición fue todo un reto, pues se trata del primer reality organizado por el gobierno, por lo que tuvieron muy poco tiempo para organizar todo, reinventando la estructura de los concursos televisivos tradicionales para darle lugar al talento nacional.

"Tuvimos que diseñar una iniciativa nueva, eso evidentemente es un reto y no nos dedicamos a hacer concursos en gobierno, desde cómo que podíamos conectar con mexicanos estadounidenses, como sí les podía llegar el mensaje, cómo ser democráticos y que pudieran participar jóvenes de México y de Estados Unidos y que hubiera un acompañamiento profesional", comentó Claudia Curiel.

Comentó que lo visto el 17 de agosto es tan solo el inició, pues México Canta se transmitirá todos los domingos a partir de las 19:00 horas en la señal del Canal 22, teniendo eliminatorias por región hasta llegar a la gran final el 5 de octubre.