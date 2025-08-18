Lujos, haters y un video en vivo: las claves en el asesinato del influencer "El Alucin"

La tarde del sábado 16 de agosto se dio a conocer que el influencer Camilo Ochoa Delgado, conocido en redes sociales como “El Alucin”, perdió la vida tras un ataque armado en el estado de Morelos. El creador de contenido, de 42 años, se encontraba dentro de un departamento cuando, según los primeros reportes, un hombre armado ingresó y disparó en repetidas ocasiones, provocándole la muerte de manera inmediata.

Tras confirmarse la noticia, sus seguidores recordaron que, horas antes de los hechos, el influencer había compartido un video en vivo, donde estaba conversando con sus fans mientras mostraba parte de su ropa y su colección de gorras.

En un momento comentó que tenía cientos de ellas, al punto de que ya estaba pensando en comprar más. También mencionó que solía tener pertenencias repartidas en varias casas, lo que llamó la atención de sus seguidores.

Durante la misma transmisión enseñó algunos de sus teléfonos celulares y hasta cantó fragmentos de canciones de Natanael Cano, manteniendo su estilo de interacción con el público. Lo más llamativo fue la manera en que cerró el video. Ya que, con tono seguro, aseguró que necesitaba más haters, ya que incluso las críticas le generaban visitas y, por lo tanto, ingresos.

El último video en vivo de "El Alucin"

Las últimas palabras de Ochoa Delgado, antes de ser asesinado, fueron asegurando ocupaba más gente que lo atacara en línea porque eso hacía crecer las estadísticas de sus redes. De igual manera se despidió de sus seguidores, puesto que comentó que tenía que salir.

"Ocupo más haters para que sigan creciendo las estadísticas y siga monetizando más. Ustedes vengan y tírenme. Como si me doliera tanto, he vivido de todo. Nos vemos. Ocupo más haters", dijo "El Alucin" en el último video que subió a su cuenta de Instagram.

Así presumía sus lujos "El Alucin" en redes sociales

En redes sociales, Camilo Ochoa mostraba los lujos que tenía, desde ropa costosa hasta relojes y joyas. En muchas de sus publicaciones presumía lo que poseía y lo relacionaba con la vida que aseguraba haber tenido dentro del narcotráfico. Esta forma de mostrar su día a día le permitió ganar miles de seguidores, aunque también generó que muchas personas lo criticaran fuertemente.

Entre los comentarios que recibía había quienes lo admiraban, quienes lo cuestionaban y también quienes lo amenazaban. En distintas ocasiones él mismo había mencionado que recibía mensajes que lo hacían temer por su vida, pero los compartía con cierto aire de reto o desafío.

"El Alucin" se suma a otros influencers asesinados a tiros

uD83DuDEA8uD83DuDEA8uD83DuDEA8La que Corre y Vuela



Ya son 6 los influyencers, que han sido dados de baja.



-Leobardo "Gordo Peruci" Aispuro Soto

-Juan Carlos "El Chilango"

-Adrián Antonio López Uribe

-Miguel "El Jasper" Vivanco

-"Gail Toys" Castro

-Carlos "Camilo El Alucín" Ochoa Delgado,

El asesinato de “El Alucin” se suma a una lista de casos en los que influencers relacionados con temas de narcotráfico han sido atacados en México.

Meses antes de su asesinato, su nombre apareció en un volante distribuido en Culiacán, donde se señalaba a cantantes e influencers supuestamente ligados a las actividades de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Entre los nombres mencionados estaban también los hermanos Castro, conocidos por su actividad en redes sociales. Cabe recordar que uno de ellos, Gail Castro, fue asesinado a tiros en Baja California en un hecho que también causó conmoción.

No hay personas detenidas por la muerte de "El Alucin"

Hasta el momento no se ha detenido a ninguna persona por este homicidio. La Fiscalía del Estado de Morelos informó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso y dar con los responsables.

De manera preliminar se difundió la versión de que un hombre armado entró directamente al departamento y lo atacó, pero esta información no ha sido confirmada oficialmente. Las autoridades mantienen un bajo perfil en cuanto a los detalles del crimen, mientras la atención pública sigue centrada en lo ocurrido.