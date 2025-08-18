Logra Transformando Monterrey 1,500 viviendas intervenidas en la Independencia

El alcalde Adrián de la Garza supervisó este lunes los avances del programa “Transformando Monterrey” en la colonia Independencia, donde develó una placa conmemorativa por haber llegado a la cifra de 1,500 fachadas pintadas. Durante el recorrido, dio seguimiento a las peticiones de los vecinos relacionadas con alumbrado público, reacomodo de tuberías que obstruían el paso en escaleras, así como limpieza en general de las áreas.

Además, se brindó mantenimiento a las canchas deportivas y fueron entregados balones a niños de la colonia por parte de la Dirección de Deportes municipal.

De la Garza destacó que el programa busca elevar la calidad de vida y fortalecer la identidad de los regiomontanos, y reiteró que continuará extendiéndose a más sectores de la ciudad.

El alcalde convivió con la gente de la entidad. FOTO: gobierno de Monterrey

intervienen 240 mil metros cuadrados en Monterrey, Nuevo León

Tan sólo en la colonia Independencia laboran 8 cuadrillas con 74 pintores para cubrir más de 240 mil metros cuadrados. Como es sabido, el programa busca dignificar los espacios públicos de barrios y colonias, promover el desarrollo comunitario y fortalecer el tejido social.

Una de las acciones principales de “Transformando Monterrey” es la pintura de fachadas por parte del municipio. La meta anual es de intervenir 10,448 viviendas de distinto tipo en toda la ciudad.

El gobernador intervino el espacio junto a la cuadrilla. FOTO: gobierno de Monterrey.

Al tiempo de realizar los trabajos, la autoridad ofrece campañas de salud, de bienestar animal, actividades físicas para los vecinos, y otorgamiento de becas, entre otros beneficios.

Durante la jornada acompañaron al alcalde los secretarios Rafael Ramos, de Participación Ciudadana; Marcelo Segovia, de Administración; Nazario Pineda, de Obras Públicas, Mayela Quiroga de Servicios Públicos y Karina Barrón, de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva.