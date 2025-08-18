¿Lloverá en Baja California este martes 19 de agosto? Pronóstico del clima

El monzón mexicano y ondas tropicales interactuarán con canales de baja presión, generando precipitaciones significativas en varias regiones este martes 19 de agosto, lo que generará condiciones climáticas variadas, con lluvias intensas en el sureste y calor extremo en el norte, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En el sureste, se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas en el oeste de Oaxaca y Chiapas, lo que podría causar inundaciones, deslaves y reducción de visibilidad en carreteras. Lluvias fuertes a muy fuertes afectarán Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con puntuales fuertes se pronostican en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México, Morelos, Puebla, Tabasco y Campeche. Intervalos de chubascos en Baja California Sur, San Luis Potosí, Tlaxcala y Ciudad de México, mientras que lluvias aisladas en Zacatecas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Todas las precipitaciones vendrán acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo.

En cuanto a temperaturas, el norte sufrirá calor extremo con máximas superiores a 45 °C en el noreste de Baja California, noroeste y oeste de Sonora, y norte de Sinaloa. De 40 a 45 °C en noreste de Chihuahua, norte de Coahuila, este de Nuevo León y oeste de Tamaulipas. Mínimas de 0 a 5 °C en sierras de Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Vientos fuertes de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h afectarán Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla, con posibles tolvaneras en Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1 a 2 metros en costas de Jalisco a Chiapas.

¿Cuál será el clima en Baja California este martes 19 de agosto?

Rayito te deja estas recomendaciones para que cuides tu bienestar ante las altas temperaturas. ud83eudd75 u2600ufe0fAcude a tu centro de salud en caso de alguna emergencia. u203cufe0f Posted by Gobierno de Baja California on Monday, July 28, 2025

Para el martes 19 de agosto, Baja California enfrentará condiciones climáticas marcadas por temperaturas extremadamente altas, especialmente en su noreste, según el último pronóstico del SMN. La región no espera precipitaciones significativas, pero sí un ambiente caluroso con riesgos asociados a vientos y tolvaneras.

Por la mañana, se prevén bancos de niebla en la costa occidental de la península, incluyendo áreas como Ensenada y Tijuana, creando un ambiente templado inicial con temperaturas mínimas alrededor de 6 °C en zonas altas como Constitución de 1857 en Ensenada, donde se registró 5.9 °C recientemente.

A medida que avance el día, el cielo se tornará medio nublado a nublado, pero sin lluvias pronosticadas para Baja California, a diferencia del sur de la península, que sí tendrá intervalos de chubascos.

El calor será el protagonista en la tarde, con temperaturas máximas superiores a 45 °C en el noreste, como en áreas cercanas a Ejido Nuevo León, donde ayer se alcanzó 42.9 °C. En general, el ambiente será caluroso en toda la región, con máximas de 35 a 40 °C en zonas costeras y centrales. Este calor extremo, combinado con la sequedad, aumenta el riesgo de golpes de calor y deshidratación, especialmente en Mexicali y el Valle de Mexicali.

Vientos del noroeste de 20 a 30 km/h dominarán, con rachas de 40 a 60 km/h en toda la península, incluyendo Baja California. Estas rachas podrían generar tolvaneras, reduciendo la visibilidad en carreteras como la Transpeninsular y afectando el tráfico en zonas desérticas. No se esperan oleaje elevado en costas de Baja California, pero la niebla matutina podría complicar la navegación y el transporte marítimo.

Residentes en ciudades como Tijuana, Mexicali y Ensenada deben prepararse para un día seco y ventoso. Autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante las horas pico de calor, usar protector solar y mantenerse hidratados.

Toma tus precauciones ante el calor extremo de Baja California

Toma tus precauciones ante las altas temperaturas. Foto: Gobierno de Baja California

Ante el pronóstico de calor extremo superior a 45 °C en el noreste de Baja California, vientos con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras para el martes 19 de agosto, es esencial tomar medidas preventivas.

Evite exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas, especialmente en Mexicali y el Valle, donde el riesgo de golpes de calor es alto.

Use ropa ligera, sombrero, gafas de sol y protector solar.

Manténgase hidratado bebiendo al menos 3 litros de agua al día; evite bebidas azucaradas o alcohólicas.

Por la niebla matutina en costas como Tijuana y Ensenada, conduzca con luces encendidas, reduzca velocidad y mantenga distancia en carreteras.

En zonas altas, prepare para mínimas de 5-10 °C al amanecer; abríguese si sale temprano.

Monitoree alertas del SMN para cambios repentinos.