Liberan a “Lord Pádel”, su esposa e hijo seguirán en prisión

Germán "N", empresario ligado a la academia Golden Point y conocido en redes como “Lord Pádel”, fue liberado este lunes del penal de Barrientos en Tlalnepantla, tras la validación de un amparo otorgado por una jueza del Poder Judicial del Estado de México. La resolución también favoreció a su socio, identificado como Othón “N”. Ambos continuarán su proceso penal en libertad. En contraste, su esposa Karla Alejandra “N” y su hijo Germán “N” permanecerán en prisión preventiva, al no haber promovido el mismo recurso.

El pasado 19 de julio en el club Alfa Pádel, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México se registró la agresión durante un torneo de pádel, el instructor Israel Morales fue violentamente atacado por Germán "N", su hijo, su esposa, su socio y al menos cuatro escoltas armados. En las grabaciones compartidas en redes sociales se escucha amenazar: “te voy a matar”, mientras la víctima es sometida en el piso. La pareja de juego también fue intimidada.

Tras hacerse viral la agresión fueron detenidos. Foto: Fiscalía Edomex

Lord Pádel es puesto en libertad

El 21 de julio, el caso se viralizó en redes bajo el apodo “Lord Pádel”. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado en grado de tentativa

El 14 de agosto, tras permanecer prófugos, "Lord Pádel" y sus acompañantes fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, cuando regresaban de un viaje por Alemania. La captura fue realizada por agentes de la FGJEM con apoyo de la FGR, Interpol México, CONASE y autoridades locales.

El 15 de agosto, los detenidos fueron trasladados al Estado de México y presentados ante un juez de control, ingresando al penal de Barrientos en Tlalnepantla.

El 18 de agosto, una jueza de control validó el amparo solicitado por el agresor y su socio, ordenando su liberación inmediata. Ambos enfrentarán el proceso en libertad.

El recurso fue gestionado ante el Juzgado Décimo Cuarto de Naucalpan y protegía al Lord y a Othón “N” contra la ejecución de la orden de aprehensión. La jueza resolvió que el documento era válido y vigente al momento de la detención, por lo que ordenó su excarcelación. El beneficio no alcanzó a Karla Alejandra “N” ni a Germán “N”, quienes, al no presentar amparo, deberán continuar bajo prisión preventiva.

Karla Alejandra “N” ni a Germán “N” seguirán en el Penal de Barrientos. Foto: Fiscalía Edomex

El proceso judicial sigue en marcha

El proceso judicial sigue en marcha. Mondragón y su socio deberán comparecer en las próximas semanas por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, tipificado como grave en el Estado de México. En caso de ser declarados culpables, podrían recibir condenas de entre 20 y 40 años, con agravantes por uso de armas, participación en grupo y amenazas expresas.

De acuerdo con el testimonio del instructor Israel Morales, la agresión inició tras una discusión durante el torneo. El empresario y su grupo cruzaron la red y lo golpearon con palas, puños y patadas, mientras los escoltas armados bloqueaban la intervención de otros asistentes. Morales resultó con lesiones severas que lo mantienen incapacitado. En entrevista señaló: “Estoy vivo de milagro. Me dijeron que si denunciaba, me iban a matar”.

La Fiscalía mexiquense continúa reuniendo evidencias, como peritajes médicos, testimonios y los videos del ataque. Además, investiga la legalidad de las armas utilizadas por los escoltas y posibles vínculos con compañías de seguridad sin registro.

Karla Alejandra “N” y Germán “N” continúan en el penal de Barrientos. Su situación jurídica será definida en próximas audiencias. Al no contar con amparo, enfrentan prisión preventiva obligatoria. La Fiscalía asegura que ambos tuvieron participación directa en la agresión, lo que podría derivar en condenas similares a las de Mondragón.

El caso ha provocado indignación en redes y en la comunidad deportiva. La Federación Mexicana de Pádel emitió un comunicado rechazando la violencia y exigiendo justicia. Mientras tanto, el instructor afectado sigue bajo tratamiento médico y psicológico, además de haber solicitado medidas de protección por temor a represalias.