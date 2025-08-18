Ley contra franeleros 2025: estas son las horas que pasarían detenidos ellos o tus vecinos por obstruir la vía pública

El pasado viernes 15 de agosto el pleno del Congreso de la Ciudad de México dio luz verde a la reforma a la Ley de Justicia Cívica, con la cual se pretende implementar sanciones contra aquellos individuos que hagan un uso indebido del espacio público con el fin de evitar que se cometan delitos como amenazas, extorsiones y robos.

De acuerdo con la reforma, se impondrá una sanción que puede ir desde 25 hasta 36 horas de arresto inconmutable contra aquellas personas que coloquen objetos con el fin de apartar un lugar en la vía pública, obstaculicen el libre transito y estorben el uso del espacio sin contar con algún permiso o causa justificada, así como a quienes intenten exigir un pago por realizar acciones como cuidado, limpieza y vigilancia de un vehículo.

Y es que si bien la modificación a la Ley de Justicia Cívica esta enfocada principalmente en ponerle un alto a los abusos cometidos por los llamados franeleros, lo cierto es que de acuerdo con lo establecido en ella, las sanciones pueden ser aplicadas hacía cualquier persona que incurra en alguna de las faltas contra de la libertad de transito en la CDMX.

¿Cómo denunciar un uso indebido del espacio público en la CDMX?

Si eres testigo de un mal uso del espacio público, así como de la obstrucción de alguna vía o la colocación de objetos con el fin de apartar lugares de estacionamiento por parte de tus vecinos o de los franeleros en la CDMX, puedes realizar tu denuncia a través del número del Locatel 55565811 que esta disponible las 24 horas del día y por medio de las redes oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Además de la posibilidad de ser arrestados, aquellas personas que aparten lugares en la vía pública podrían ser acreedores de una multa que puede ir desde las 11 hasta las 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, desde un aproximado de mil 244 hasta los 4 mil 525 pesos.