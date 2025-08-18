Las 3 peticiones de Yalálag a Adidas para reparar daño por plagio de huaraches para su colección Oaxaca Slip On

Artesanos de huaraches tradicionales de Villa Hidalgo Yalálag, presentaron 3 peticiones para que la empresa Adidas y el diseñador de moda Willy Chavarría reparen el daño causado tras la apropiación cultural contra el calzado y el uso indebido del nombre estado al presentar la colección Oaxaca Slip On.

Los pobladores de esta comunidad de la Sierra de Benito Juárez de Oaxaca, solicitaron la construcción de una Casa de la Cultura para preservar expresiones como el textil, el bordado, el huipil, el huarache tradicional, la gastronomía y el sombrero típico.

Aunado al equipamiento de un laboratorio de análisis clínicos para mejorar la atención en salud comunitaria; y la consolidación de una unidad deportiva, que fomente la actividad física y la integración social; manifestaron también la inquietud de solicitar becas educativas y una propuesta para el tratamiento del agua.

Dichas acciones deben complementarse con iniciativas en salud, cultura, deporte y educación. Las y los habitantes recalcaron que “no se está vendiendo la cultura, se está reparando un daño”. Estos planteamientos deben fortalecer la identidad y autodeterminación indígena.

Todo ello se acordó en asamblea comunitaria de Villa Hidalgo Yalalag, en donde el Gobierno de Oaxaca reiteró acompañamiento ante apropiación cultural por parte de Adidas. En esa reunión se informó que la empresa de calzado ha mostrado apertura para una negociación amigable, con disposición a emitir una disculpa pública y presencial, además del retiro definitivo del producto.

Incluso se considera la redacción de la disculpa en idioma zapoteco y la visita oficial de representantes de la empresa a Yalalag, programada tentativamente para esta semana.

En tanto, el gobierno de Oaxaca a través de la Secretaría de Cultura y Artes manifestó su respeto a la postura de Sahuayo Michoacán, quien ha manifestado que el modelo de huracanes les pertenece; sin embargo existen documentos que respaldan el origen del calzado de Villa Hidalgo Yalálag.