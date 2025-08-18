Lanzan convocatoria para definir sede del Tianguis Turístico México 2027 

La Secretaría de Turismo del Gobierno de México publicó la convocatoria para definir la sede del Tianguis Turístico México 2027.

El documento que se encuentra en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la titular de esta dependencia, Josefina Rodríguez Zamora explicó que se establecen los criterios y requisitos para que los Gobiernos de las Entidades Federativas del país presenten sus propuestas para ser la sede del Tianguis Turístico.

Recordó que este evento se implementó desde 1975, y tiene como objetivo principal impulsar la promoción y comercialización de los destinos, productos y servicios turísticos mexicanos, permitiendo acrecentar el número de visitantes tanto nacionales como internacionales, dando así a conocer los productos y la variedad en materia de turismo, que México tiene para ofrecer al mundo.

Apuntó que en los próximos 30 días naturales, las entidades federativas deberán presentar sus propuestas, que deberán estar firmadas por el personal Gobernadora o Jefa de Gobierno.

Refirió que las propuestas presentadas deben cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos:

Capacidad de instalaciones

Conectividad

Oferta de servicios turísticos

Compromisos de la entidad federativa, entre otros.

“Las Entidades Federativas deben contar con capacidad de instalaciones, por lo que en sus propuestas deben describir las características y funcionalidad del área de exposición en la que pretenden llevar a cabo el "Tianguis Turístico México 2027", expone.

Señaló que no podrá participar la Entidad Federativa que haya sido sede del Tianguis Turístico de la edición itinerante inmediata anterior.

Las propuestas deberán ser entregadas en la Dirección General de Promoción y Asuntos Internacionales, ubicada en Avenida Presidente Masaryk número 172, piso 7, Colonia Bosques de Chapultepec, Miguel Hidalgo, en un horario de lunes a viernes de las 09:00 a las 18:00 horas.

La dependencia conformará un Comité de Selección, como órgano encargado de analizar y evaluar las propuestas presentadas por las EntidadesFederativas, así como determinar la sede del "Tianguis Turístico México 2027".