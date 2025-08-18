Investigan robo de bebé en Zacatecas, podría tratarse de una red de adopciones ilegales

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGEZ) investiga el presunto robo de un bebé de seis meses en el municipio de Río Grande; las autoridades señalan que podría tratarse de una posible red de adopciones ilícitas.

A través de las redes sociales, Guadalupe Hernández, la madre biológica de un menor, aseguró que fue engañada por dos personas que ofrecen supuestos servicios terapéuticos, con el fin de que entregara de forma voluntaria a su bebé y posteriormente ser dado a otra familia.

“Quienes se dedican a ofrecer terapias físicas emocionales como barras de acceso, reiki, constelaciones emocionales, ellos me amedrentaron psicológicamente (..) Ellos son el vínculo, son los intermediarios. “Las instancias pertinentes como Fiscalía General de Justicia del Estado de Zactecas, DIF y la Comisión de Derechos Humanos ya estan haviendo todas las investiganciones para recuperar a mi hijo”, expresó.

El fiscal del estado, Cristian Camacho, informó que la entrega del menor fue consentida por su madre biológica y se podría tratar de una adopción fuera de la ley.

“Cabe señalar que no se cuenta tampoco con registros hospitalarios porque siempre la madre otorgó o dio el nombre de la persona que ahora tiene bajo su resguardo al infante. “En estos momentos estamos investigando un delito, también tendrán que advertir ellos una materia familiar, sin embargo, la prioridad ahorita de la fiscalía es el interés superior del niño”, dijo.

El fiscal agregó que las investigaciones esclarecerán la forma en que ocurrieron los hechos y la posible existencia de más casos que estén vinculados a las personas señaladas; sobre esta denuncia en específico, de comprobarse el consentimiento de la madre biológica, advirtió, se podría proceder legalmente contra ella.