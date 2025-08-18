Instalan Base de Operaciones Mixta en Ayutla de los Libres tras masacre de policías comunitarios

Después de la emboscada a policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que dejó el saldo de ocho muertos y ocho lesionados por disparos de armas de grueso calibre, una base de operaciones mixta fue instalada en el municipio de Ayutla de los Libres.

Fuentes de seguridad precisaron que tras los hechos del pasado 16 de agosto, cinco de los lesionados fueron trasladados al puerto de Acapulco, uno más de los hombres heridos permanece internado en el hospital IMSS-Bienestar de Ayutla de los Libres, y otros dos fueron dados de alta.

El subsecretario de Gobierno Estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, confirmó que las indagatorias fueron atraídas por el Gobierno Federal. Asimismo, reconoció que existe un repunte de “violencia extraordinaria” en la región Costa Chica.

“En la Costa Chica se han dado incidentes en los últimos tiempos que requieren la participación de todos, ustedes saben, como ocurre aquí en la ciudad, cuando hay un repunte de violencia extraordinaria, tanto el Gobierno de México como el Gobierno del Estado pone todo su esfuerzo para que vayamos sacando las cosas avante”, dijo en entrevista el funcionario estatal, al término de la ceremonia de toma de protesta del nuevo mando de la 27 zona militar en Pie de la Cuesta.

Rodríguez Cisneros explicó que desde el fin de semana, personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal instalaron una Base de Operaciones Mixta en el municipio de Ayutla. E indicó que como parte de las aciones de las autoridades estatales, los elementos llevarán a cabo actividades de proximidad social con la población.

“Será el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México quien dé a conocer la información respecto a este asunto. Lo que hace el Gobierno del Estado de Guerrero, vamos a realizar actos de proximidad social con la finalidad de inhibir cualquier situación que se pueda dar”, dijo el subsecretario.

Dijo que personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal instalaron una Base de Operaciones Mixta. Foto: Karla Benitez

Crearán grupos de trabajo y diálogo con autoridades

Con la finalidad de evitar protestas en la región, señaló que conformarán grupos de trabajo y diálogo con las autoridades de las zonas bajo control de la policía ciudadana de la UPOEG.

La tarde del domingo, se dio a conocer que los policías comunitarios de la UPOEG fueron sepultados en la comunidad de El Cortijo, de donde eran originarios. Asimismo, se realizó una misa de cuerpo presente en la cancha municipal del poblado, donde fueron colocados los ocho ataúdes de las víctimas.