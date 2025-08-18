7 infracciones que NUNCA debes cometer si quieres conservar tu licencia de conducir en Monterrey

Si no quieres perder tu licencia de conducir en Monterrey, Nuevo León, lo mejor que puedes hacer es respetar el Reglamento de Tránsito y Vialidad. Si bien gran parte de las infracciones que cometas terminarán únicamente en multas, hay siete motivos por los cuales se te puede suspender o retirar de manera permanente este documento.

La recuperación de esta credencial solamente se hará cuando la persona infractora pague la multa, cumpla la pena correspondiente o pase el tiempo que la autoridad determine para devolverle el derecho a conducir. Durante este periodo, el amonestado no podrá volver a tramitar la licencia, ni manejar.

Una vez que se cumpla con este plazo o se pague la pena económica, pasarán al menos tres días para que se regrese la identificación del sancionado, ya que es necesario que se lleve a cabo un proceso en el que la autoridad municipal comunique por medio de un oficio dirigido a Control Vehicular del estado sobre la situación que atraviesa el conductor.

Además de la multa, los conductores deben pasar por una sanción de suspensión por parte de un juez. FOTO: Archivo.

¿Por qué te pueden suspender la licencia?

Además del pago de la multa correspondiente, los conductores podrán ser sometidos a una sanción de suspensión de la licencia de conducir que puede durar de tres meses por cualquiera de las siguientes razones. En caso de reincidir, la sanción puede ser de hasta 18 meses.

Abandonar la escena de un accidente de tránsito.

Manejar ebrio o bajo el influjo de drogas.

Usar un celular o aparato de comunicación mientras conduces.

Siendo menor de edad, ser responsable de un accidente.

En los casos donde el usuario del automotor maneje su vehículo en estado de ebriedad o bajo los influjos del uso de cualquier narcótico se enfrenta a los siguientes castigos que deberá ordenar un juez.

Si es la primera vez, deberá pasar por un tratamiento o curso de rehabilitación obligatorio, así como un arresto de 8 a 12 horas o servicio comunitario.

Si se lleva a cabo otra infracción además de manejar en estado inconveniente se someterá al conductor a tratamiento obligatorio, suspensión de licencia hasta por 6 meses, así como arresto de 12 a 24 horas o servicio comunitario.

Los reincidentes en un periodo de hasta dos años tendrán que pasar por un tratamiento obligatorio y la suspensión de licencia por 12 meses. También tendrán que pasar por un arresto de 24 a 36 horas o servicio comunitario. Si no se cumple con el tratamiento se suspenderá la licencia por un periodo de 18 meses.

Los jueces pueden establecer temporalidades para devolver las licencias de conducir. FOTO: Archivo.

El juez determinará los periodos que deberán cumplir las personas antes de volver a tener su licencia en caso de que incumplan con las siguientes conductas que ponen en riesgo tanto a ellos mismos como a los demás.