INE acata sentencia del TEPJF y regresa constancia de mayoría a 33 magistrados y jueces por cumplir promedio

Una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le corrigió la plana, el Instituto Nacional Electoral (INE) entrega hoy la constancia de mayoría de votos a 33 magistraturas y jueces que habían sido declarados inelegibles por no cumplir el promedio.

Y es que los magistrados del TEPJF calificaron como inválidos los acuerdos del INE en los que declaraban inelegibles a diversos candidatos que supuestamente no cumplieron con promedio mínimo de 8 en licenciatura y 9 en especialidad.

A pesar de protestas de algunos consejeros electorales, las 33 personas candidatas (19 magistraturas y 14 jueces) que habían sido declaradas inelegibles por promedio, ahora recibirán su constancia de mayoría de votos.

Al respecto, la consejera Carla Humphrey sostuvo que el diseño normativo de la elección judicial está plagado de lagunas y errores, como la revisión de requisitos de elegibilidad. Además dijo que hay una incongruencia de las sentencias del TEPJF, como que el INE no tiene facultades para revisión de requisitos.

Archivo Cuartoscuro

El consejero Martín Faz reclamó que la Sala Superior del TEPJF tuvo una discordancia en sus resoluciones con respecto al requisito del promedio.

En este caso se entregó las constancias de mayoría de votos a Sheila Tadeith Díaz Colina, magistrada del noveno circuito en especialidad mixta en San Luis Potosí; y Jorge Medina Sarabia, magistrado del doceavo distrito en materia penal en Sinaloa.

Asimismo, se otorga la constancia de mayoría de votos a los magistrados del primer circuito de diversas especialidades en Ciudad de México a Maria Valdes Leal, Diego Gatica Noriega, José Francisco Nieto Alcalá, Juan Pablo Vásquez, Sixto Iván Rivera, Norma Aguilar Estrada y María Eugenia Martínez.

Por su parte, reciben constancia de mayoría los magistrados del tercer circuito en Jalisco Edgar Iván Asencio, Landy Giselle Brito y Carlos Francisco López, así como los magistrados de diversos circuitos en Nuevo León, Tabasco, Sinaloa, Chiapas y Tamaulipas, Luis Carlos Maldonado, Sonia Alejandra Martínez Mireles, Carol Denise Gómez, Darío García Cedillo, María Estefanía Zurita y Rodolfo Alejandro Ramos, además de la magistrada del 18 circuito judicial del Estado de México, Xitlali Gómez Terán.

En esta orden del TEPJF, el INE también entrega las constancias de mayoría a jueces del 21 circuito en el estado de Guerrero, Genaro García Carrasco y Benjamín Rodríguez Cuéllar. Además de jueces del primer circuito en diversas especialidades en la Ciudad de México Selene Campos y Carlos Arellano; del segundo circuito del Estado de México a José Antonio Ruiz.

En cuanto al tercer circuito se entrega la constancia a jueces electos de Jalisco María de Fátima Ramírez, María Isabel contreras y Arlette Bisteni; del cuatro circuito en Nuevo León a José Báez y Tania Virginia Neri. De diversos circuitos de Sonora, Puebla, Veracruz y Quintana Roo Edgar Domínguez, Julio Ramírez, Ricardo Jiménez y Jesymar Castillo.

Por otro lado, el INE reafirmó el triunfo por cumplir con los requisitos de elegibilidad a Catalina Álvarez Ramales, Ana Yadira Alarcón Márquez, Ximena Jiménez García, Nadia Cecilia Lupita Licón González, Lilia Areli Zamora Colmenares, Nancy Aguilar Tovar y Melina Hernández Sánchez. Asimismo a Graciela Anaya Ruiz. Yadira Guadalupe Dórame Enríquez, Rosa María Viveros Villegas, Maria Del Carmen Zúñiga Cleto y Marelie Mendoza Reyna.