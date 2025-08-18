Hijo de 'Lord Pádel' rompe en llanto al enterarse que irá a prisión, el amparo solo aplicaba para su padre y socio

Un juez de Control en el Estado de México ordenó la libertad de Alejandro Germán "N", mejor conocido como Lord Pádel y su socio Othon N, tras la solicitud de un amparo que impedía la detención de ambos tras su aprehensión el pasado 14 de agosto cuando llegaba al aeropuerto de Cancún junto a su esposa Karla Alejandra N y Germán N, también aprehendidos.

La familia es acusada de tentativa de homicidio al agredir a un hombre durante un torneo de Pádel, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, tras una audiencia el calificado como Lord Pádel salió de los juzgados en libertad mientras al resto de los acusados les dictaron prisión preventiva.

Tras escuchar esta moción, su hijo Lord Pádel Jr. de tan solo 19 años de edad rompió en llanto al notar que el amparo su padre lo pidió para él mismo y percatándose que él se quedaría en prisión.

El abogado de la familia habló con medios de comunicación al salir de los juzgados y señaló que la liberación de dos personas se debe a un término constitucional de 72 horas mientras avanza el proceso y se deben presentar ante las autoridades.

La siguiente audiencia se celebrará a las 11:00 am para revelar si la esposa e hijo de Lord Padel serían vinculados a proceso o saldrían en libertad.

"Nos pone en circunstancias complicadas, porque de un amparo van a querer otro (...) yo creo que al ver a su hijo y esposa dentro esperemos que exista un honor para afrontar la justicia".

La defensa reiteró que la víctima Israel N busca la reparación del daño y que se haga justicia, mientras la Fiscalía de Edomex continúa en la investigación.