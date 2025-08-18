Guardia Nacional refuerza patrullajes en la sierra fría de Zacatecas que colinda con Aguascalientes

Este lunes dio inicio el reforzamiento de vigilancia y patrullaje en la sierra fría en Zacatecas, colindante con Aguascalientes; esto se implementó tras la toma de protesta del nuevo jefe Coordinador Policial de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en el estado.

El fortalecimiento de la seguridad en esta zona tiene como objetivo identificar y desarticular células delictivas de grupos criminales que operan en la región.

Ante esto, David Monreal, gobernador del estado señaló que las acciones de seguridad implementadas en su mandato ya han dado resultados y la incorporación del coronel apoyará en su reforzamiento.

“Logramos todo un semestre ser el estado con mayor disminución en homicidio con un 61.2 por ciento en el semestre del 2025 comparado solo con el 2024…En este mes de julio y lo que va de agosto tenemos en el mismo comparativo contra nuestros propios números una disminución del 65.1 por ciento, en agosto, hoy a 18 del mes de agosto es la fecha con menor disminución de homicidios en toda la historia de Zacatecas, hasta el día de hoy solo dos en toda nuestra entidad”, expresó.

Foto: Gobierno Zatecas

Refuerzan medidas de seguridad

La llegada del Coordinador Estatal de la Guardia Nacional, permitirá seguir impulsando y reforzando las medidas de seguridad en todo el territorio.

Durante la toma de protesta, el comandante Césareo Juventino Rosas, se comprometió a salvaguardar la integridad de la ciudadanía zacatecana: “Sí protesto”.

Después del acto protocolario, los elementos de la Guardia Nacional iniciaron con las labores tácticas comandadas por el coordinador estatal.