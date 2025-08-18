Francisco Vázquez presenta la Guía para la protección y defensa de los derechos parentales de Early Institute

Francisco Vázquez Gómez, doctor y abogado, compartió detalles sobre la "Guía para la protección y defensa de los derechos parentales", un título desarrollado por el Early Institute con la intención de informar a los padres sobre los derechos y obligaciones que tienen durante la crianza de acuerdo con el marco jurídico nacional e internacional.

"Son bidireccionales, es decir, al mismo tiempo que son derechos y nosotros podemos ejercerlos respecto a nuestros hijos e hijas, tenemos la obligación y la responsabilidad, el deber de hacerlo de la mejor manera posible, es decir, son derechos son obligaciones.", dijo Francisco Vázquez.

Aseguró que el primer objetivo que plantea la guía es conocer cuáles son los derechos de los padres, mientras que en un segundo plano se enfoca en reafirmar la importancia de la patria potestad y la responsabilidad parental, destacando la importancia de contar con un pleno desarrollo en el ámbito familiar en donde se deben de cumplir tres deberes principales, replantearse la importancia de ser padre o madre, y preguntarse cuales son sus derechos y deberes.

Los cuatro pilares de los derechos y deberes de los padres

Francisco Vázquez señaló que existen cuatro pilares fundamentales que abarcan los derechos y deberes de los padres, los cuales son:

Los derechos y deberes respecto a la educación Los derechos y deberes respecto de la crianza parental (la crianza responsable) Los derechos y deberes parentales respecto de la salud de los niños Los derechos y deberes para la protección jurídica, es decir que no se pierda de vista que como padres son los representantes legales de sus hijos

Resaltó que una de las finalidades principales de la guía más allá de las cuestiones jurídicas, es ofrecerle a los padres consejos prácticos de cómo pueden hacer mejor su papel, asumir debidamente su compromiso y sobretodo saber como conformar un equipo funcional con las instituciones educativas y el estado en beneficio de los menores.